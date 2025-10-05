¡ÖHold On Me¡×¤«¤é38Ç¯...à¼ÂÎÏÇÉR&B¥·¥ó¥¬¡¼á¿·¶Ê&ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö²ÎÀ¼¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í!¡×¡Ö²¿²ó¤Ç¤âÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡¡²Î¼ê¤Î¾®ÈæÎà´¬¤«¤Û¤ë(58)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·¶Ê¤ò·È¤¨¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö#¾®ÈæÎà´¬¤«¤Û¤ë 2025/11/25²ÐÍËÆü #¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¡×¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤Æ11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¹ðÃÎ¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Àè·î13Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤ÎÍå¿ËÈ×¡ÙÏ¢µÙ¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤Ç¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Õ¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤¤»þ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ØÍå¿ËÈ×¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤ó¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥é¥¤¥ÖÆ°²è¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¶Ê¤Î¡Ö ¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤ÎÍå¿ËÈ× Æä¡×¤Î²»¸»¤ò¸ø³«¡£Æ±¶Ê¤Ï9·î25Æü¤ËÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²ÎÀ¼¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í!¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡¢²Î¤¤Â³¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²¿²ó¤Ç¤âÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê²ÎÀ¼¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾®ÈæÎà´¬¤Ï¡¢1985Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£87Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHold On Me¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¡£Æ±Ç¯¤Î¡ÖÂè38²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥×¥ê¥ó¥¹¤ä¥¢¡¼¥¹¡¦¥¦¥£¥ó¥É¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤Î¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹³Ú¶Ê¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤Ê¤É¼ÂÎÏÇÉ¥·¥ó¥¬¡¼¡£¡ÖKohhy(¥³¥Ò¡¼)¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£