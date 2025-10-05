¡Ö¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡ª¡×¤¢¤ó¤Ñ¤ó¸ø¼°SNS¤¬¥é¥¹¥ÈÅê¹Æ¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òàÂçÊü½Ðá¡Ö¼ä¤·¤¤¤Î¶Ë¤ß¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Îºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö2¿Í¤Ç¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¤·¤Æ¡×
Ä«ÅÄ²È¡¢Ìø°æ²È¡¢¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂçÊü½Ð¤·¤Æà¥í¥¹á¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò°Ö¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÆü¤Ç¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¸ø¼°SNS¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È4Æü¤ËÅê¹Æ¡£¡ÖÈ¾Ç¯¤ËÅÏ¤ê¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤±þ±ç¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ØÏ¢¾ðÊó¤Ê¤É¤Ï¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤Î¼Â²È¤Ç¤¢¤ëÄ«ÅÄ²È¡¢¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤¬°é¤Ã¤¿Ìø°æ²È¡¢2¿Í¤Î¿·Ê¹µ¼Ô»þÂå¤ÎÆ±Î½¡¢¾åµþ¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡Ä¤Ê¤É¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ËÄÂç¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¡¢º£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ó¤Ñ¤óÉ×ºÊ¤Ç»Ê²ñ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö°¤¤¿Í¤¬°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Âô»³¤ÎÀÅ¤«¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×
¡¡¡Ö¼ä¤·¤¤¤Î¶Ë¤ß¤Ç¤¹(>_<Ž¡)±Ê±ó¤ËÂ³¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤Ï¤¸¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤ÎËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò»Ò¶¡¸þ¤±¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÀïÁè¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤¿¡¢¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¡¢Äª¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿ÍÃ£¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò·Ð¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤òÄÌ¤·¤ÆÈ¿¾Ê¤äµ¤ÉÕ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤Îºâ»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×