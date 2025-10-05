¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¿ù»³°ì¼ù¤¬¥»¡¼¥Ö²¦·ü¤±¤Æ8²óÅÓÃæ¤«¤éÅÐÈÄ¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈºÓÇÛ¡¡Í¸¶¹ÒÊ¿¤â14¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê5Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Î¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëºÓÇÛ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿¤ÏºÇÂ¿¾¡Áè¤¤¤Ç1¾¡º¹¤Ç°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢¿ù»³°ì¼ù¤Ï¥»¡¼¥Ö²¦Áè¤¤¤Ç1º¹¤ÇÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÏÁ´ÆüÄø¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¾åÀÑ¤ß¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤¬·è¤Þ¤ë¡£»î¹çÁ°¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¸Â¤êÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÍ¸¶¤Ï6²ó¤Þ¤Ç1¼ºÅÀ¡£Æ±ÅÀ¤Î7²ó¤Ë»³ÀîÊæ¹â¤Î23¹æ¾¡¤Á±Û¤·ËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢Í¸¶¤Ë¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î²ó¤ÇÍ¸¶¤ò¸òÂå¡£4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¿ù»³¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÄ¾¸å¤Ë·Þ¤¨¤ëÂÇ¼Ô2¿Í¤Ë2Ï¢Â³¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤éÆ±ÅÀËô¤ÏµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¡×¤È¤¤¤¦¥»¡¼¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À°¤Ã¤Æ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£¿ù»³¤ÏÆ£²¬¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç8²ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ9²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ì¤Ð¡¢Í¸¶¤Î14¾¡ÌÜ¤È¿ù»³¤Ï31¥»¡¼¥ÖÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¥À¥Ö¥ë¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¡£