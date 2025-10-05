MLB¤ÇPS»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤Ç´¿´î¤ÎÄ¾¸å¤ËÉé½ý¤ÇÌµÇ°¤Î¸òÂå¡¡»î¹ç¸åËÜ¿Í¤Ï¡ÖÂÎÄ´¤ÏÎÉ¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀï¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯
¡þMLB ¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º9-3¥«¥Ö¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥¦¥ê¥ªÁª¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤â¡¢Ä¾¸å¤ËÉé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥Á¥ç¥¦¥ê¥ªÁª¼ê¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦¥ì¥Õ¥È¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Âè°ìÂÇÀÊ¤Ï¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢ÂèÆóÂÇÀÊ¤Ï¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ø2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ï½é²ó¤Ç6ÅÀ¤òÃ¥¤¦ÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¡£¤µ¤é¤Ë2²ó¡¢¥Á¥ç¥¦¥ê¥ªÁª¼ê¤ÏÁá¤¯¤âÂè»°ÂÇÀÊ¤¬²ó¤ê¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç2²ó¤Þ¤Ç¤Ë3°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Î¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å½é¤Î²÷µó¡£
¤·¤«¤·¤³¤³¤Ç±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨ÂåÁö¤¬Á÷¤é¤ìÉé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥¦¥ê¥ªÁª¼ê¤Ïº£Ç¯¤Î8·î¤â¡¢Æ±¤¸²Õ½ê¤Î¤±¤¬¤òÁÊ¤¨¡¢Éé½ý¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦¤ò·Ð¸³¡£¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤Î¾õ¶·¤Ë¡¢·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥¦¥ê¥ªÁª¼ê¤Ï»î¹ç¸å¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¡£¤Þ¤º¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ïº£Æü¤Î¾¡Íø¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÎÄ´¤âÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤±¤¬¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âÂÎÄ´¤ÏÎÉ¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀï¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤Ï¥Á¥ç¥¦¥ê¥ªÁª¼ê¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈà¤Ïº£MRI¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤È¤Æ¤âÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£(°ÊÁ°¤È)Æ±¤¸µÓ¤òÉé½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²õÌÇÅª¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È´í×ü¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£