¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊÅÚÍËÁ°5¡¦55¡õÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤¬4Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢µð¿Í¤Î´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬VTR½Ð±é¡£²ÈÄíÀ¸³è¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÇ®¥±¥Ä¾ðÊó¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¹¥¤¤Î´Ý¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ÇÇã¤Ã¤¿¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥óÀìÍÑ¤ÎÆþ¤ìÊª¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÎÌ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö20¸Ä°Ê¾å¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥óÀìÍÑÍÆ´ï°Ê³°¤Ë¤â¡¢²ÈÂ²¤¬Â¿¤¤Ê¬¤À¤±¡¢´Ý²È¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊª¤¬¡£
¡¡¼Î¤Æ¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÁÆÂç¥´¥ß¤È¤«¤Ç½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£¶È¼Ô¤µ¤ó¤ËÍê¤ó¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶¤¸¤Ã¤¹¤Í¡£»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡¢»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿²Ã¼¾´ï¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¡Ä°Ø»Ò¤È¤«¤Í¡¢¤Ê¤ó¤«¤Í¡×¤È´Ý¡£¡Ö·Ú¥È¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡£·Ú¥È¥é¤¸¤ãÁ´Á³Æþ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£