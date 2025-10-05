GÂçºå¤È°ú¤­Ê¬¤±°ú¤­ÍÈ¤²¤ëÆÁÅÄÍÀ¡Ê±¦¤ÏÇ»Ìî¸ø¿Í¡Ë¡Ê¥«¥á¥é¡¦ÃæÅç¡¡·æ¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£³£³Àá¡¡¼¯Åç£°¡½£°£ÇÂçºå¡Ê£µÆü¡¦¥á¥ë¥¹¥¿¡Ë

¡¡¼¯Åç¤Ï£ÇÂçºå¤È£°¡½£°¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£Á°È¾¤«¤éÅ¨¿Ø¤Î¹¶Î¬¤Ë¶ìÀï¤·¡¢¸åÈ¾£Á£Ô¤ËÆÀ¤¿£Ð£Ë¤Ï¡¢£±£¸ºÐ¤Î£Æ£×ÆÁÅÄÍÀ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ£¶£°¤ÇÊÂ¤Ö£²°ÌµþÅÔ¡¢£³°ÌÇð¡¢£´°Ì¿À¸Í¤È¤Îº¹¤Ï£µ¤Ë¹­¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤Á¤­¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö

¡¡¼¯Åç¤Îµ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¡¤Á¤­¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢²ù¤·¤µ¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¸åÈ¾¤Ï²¡¤·ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¾¡¤¿¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¿Ô¤­¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

¡¡½øÈ×¤«¤é£ÇÂçºå¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹¶·â¤Î»å¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤º¡££Á£Ã£Ì£²¤«¤éÃæ£²Æü¤Î£ÇÂçºå¤ÎÂ­¤¬»ß¤Þ¤ê»Ï¤á¤¿½ªÈ×¤Ï¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç£±ÅÀ¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡£Ð£Ë¥­¥Ã¥«¡¼¤ÎÁªÄê¤Ï¡¢µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¼«¿È¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÁÅÄ¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ï»Ø´ø´±¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤ÏÆÁÅÄ¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¡Ö¡Ø¥­¥Ã¥¯¤¬¾å¼ê¡Ù¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤âºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁª¤ÓÊý¤Ï¤Ç¤­¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î´Å¤µ¡¢È½ÃÇ¤¬ÎÏÉÔÂ­¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¤¹þ¤ó¤À¡£

¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Ï»Ä¤ê£µ»î¹ç¡£ÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¤è¤ëÃæÃÇ´ü´Ö¤ò¶´¤ó¤À¼¡Àá¤Ï£´°Ì¿À¸Í¡¢¤½¤Î¼¡¤Ï£³°ÌµþÅÔ¤È¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£