¡Ú£Á£Å£×¡Û£Ó£á£ò£å£å£å¡¡£¹ÆüÊÆ£Ò£Ï£È¤Ç¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¤È£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦ºÂ£Ö£³Àï·èÄê
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î¡Ö£Á£Å£×¡¡£Ã£Ï£Ì£Ì£É£Ó£É£Ï£Î¡×¤¬£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦¼Ô¤Î£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢£¹Æü¡ÊÆ±£±£°Æü¡Ë¤Î£Ò£Ï£ÈÂç²ñ¤Ç¡¢£Á£Å£×¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¡Ê£³£±¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£²Æü¤Î£Ò£Ï£ÈÂç²ñ¤Ç¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÈÁÈ¤ß¡¢¥Ó¥ê¡¼¥¹¥¿¡¼¥¯¥º¡õ¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ó¥Æ¤È¤Î¥¿¥Ã¥°Àï¤Ë¾¡Íø¡££Ó£á£ò£å£å£å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤¬ÊÆ£Ò£Ï£È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤«¤é²¦ºÂÄ©Àï¤òÍ×µá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£Ç¯£¶·î¤Ë¡¢¼ëÎ¤¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤·¤ÆÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢£Á£Å£×¤Î¥È¥Ë¡¼¡¦¥«¡¼¥ó¼ÒÄ¹¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¡ÖÀè½µ¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¸å¡¢¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¤¬£Ó£á£ò£å£å£å¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤òÄ©¤ß¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤¬¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¡££¹Æü¤Î£Ò£Ï£ÈÂç²ñ¤Ç²¦¼Ô£Ó£á£ò£å£å£å£ö£ó¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦ºÂÀï¤Î³«ºÅ¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£²¦¼Ô£Ó£á£ò£å£å£å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡£Ò£Ï£È¡Ê¥ê¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ª¥Ê¡¼¡Ë¤Ï£²£°£²£²Ç¯£³·î¤Ë¥È¥Ë¡¼¡¦¥«¡¼¥ó»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇã¼ý¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï£Á£Å£×¤Î»ö¼Â¾å¤Î»±²¼ÃÄÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£