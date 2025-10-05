ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢º£¤ÏË´¤ÁÄÉã¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡ÖÅìµþ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡×
½÷Í¥¤ÎËÙÅÄ¿¿Í³¡Ê27ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î4Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖGoogle Pixel presents ANOTHER SKY¡×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆ°²è¤Ë½Ð±é¡£ÁÄÉã¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÅ¹¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¡ÊÁÄÉã¤Ï¡ËÀäÂÐ¤ËNO¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÅìµþ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖGoogle Pixel presents ANOTHER SKY¡×¤Î¿·MC¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÙÅÄ¿¿Í³¤¬¡¢¸Î¶¿¤Î¼¢²ì¸©¤òÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÃæ¹ñÎÁÍýÅ¹¤òË¬Ìä¡£ËÙÅÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÙÅÄ¤ÎÁÄÉã¤¬¹¥¤¤ÊÅ¹¤Ç¡¢ËÙÅÄ¤¬»Å»ö¤Ç¾åµþ¤¹¤ëÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î¿©»ö¤â¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤â²ÈÂ²¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ËÙÅÄ¤Ï¿ÝÆÚ¡¢¥×¥ì¡¼¥ó¾®äÆÊñ¡¢³¤Ï·¥Þ¥è¤òÍê¤ó¤Ç¡ÖËÙÅÄ¿¿Í³¥»¥Ã¥È¡¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÁÄÉã¤«¤é¾åµþÁ°¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹Çã¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡ª ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é³¹¤âÊâ¤¯¤Î¤âÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢ÊÑÁõ¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÇã¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤½Ð¤òÏÃ¤¹¡£
ËÙÅÄ¤ÎÁÄÉã¤Ï¡¢º£¤Ï¤â¤¦Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ËÙÅÄ¤Ï¡ÖºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ2ºîÉÊ¤¯¤é¤¤¤Ï´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£»ä¤Î½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤ò°ì±þ¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¡×¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤ËNO¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÅìµþ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖGoogle Pixel presents ANOTHER SKY¡×¤Î¿·MC¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÙÅÄ¿¿Í³¤¬¡¢¸Î¶¿¤Î¼¢²ì¸©¤òÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÃæ¹ñÎÁÍýÅ¹¤òË¬Ìä¡£ËÙÅÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÙÅÄ¤ÎÁÄÉã¤¬¹¥¤¤ÊÅ¹¤Ç¡¢ËÙÅÄ¤¬»Å»ö¤Ç¾åµþ¤¹¤ëÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î¿©»ö¤â¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤â²ÈÂ²¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ËÙÅÄ¤ÎÁÄÉã¤Ï¡¢º£¤Ï¤â¤¦Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ËÙÅÄ¤Ï¡ÖºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ2ºîÉÊ¤¯¤é¤¤¤Ï´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£»ä¤Î½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤ò°ì±þ¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¡×¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤ËNO¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÅìµþ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£