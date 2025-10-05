ËÙÅÄ¿¿Í³¡ÖÍ§¤À¤Á¤Ë¤è¤¯¿¿»÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ä¤¤½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¸À¤Ï¡©
½÷Í¥¤ÎËÙÅÄ¿¿Í³¡Ê27ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î4Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖGoogle Pixel presents ANOTHER SKY¡×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆ°²è¤Ë½Ð±é¡£¤Ä¤¤½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¸À¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÍ§¤À¤Á¤Ë¤è¤¯¿¿»÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖGoogle Pixel presents ANOTHER SKY¡×¤Î¿·MC¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÙÅÄ¿¿Í³¤¬¡¢¸Î¶¿¤Î¼¢²ì¸©¤òÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¼«»£¤ê¤Ç1Ìä1Åú¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£
¡Ö¤Ä¤¤½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¸À¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢ËÙÅÄ¤Ï¡Ö¤¨¡Á¡¢¤Ê¤ó¤ä¤í¡© ¤¢¡¢º£¤â½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡£¡Ø¤½¤¦¤Ê¤ó¤ä¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÍ§¤À¤Á¤Ë¤è¤¯¿¿»÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£¤Þ¤¿¡¢¼¢²ì¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÀäÂÐ¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ï¡Ö»ª¤½¤¦¤á¤ó¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¼¢²ì¤ÎÎÉ¤¤½ê¤È¤·¤Æ¡Ö¶õµ¤¤¬åºÎï¡£¿Í¡¹¤¬Í¥¤·¤¯¤Æ¡£Êý¸À¤â»ä¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¶õµ¤¤¬åºÎï¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄÌ¤º¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À±¶õ¤¬ËÜÅö¤ËåºÎï¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ºÇ¸å¤ËËÙÅÄ¤Ï¡Ö¡ØANOTHER SKY¡Ù¤Î¿·MC¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ËÙÅÄ¿¿Í³¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ËMC¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤ÈËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÎÎ¹¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ»ä¼«¿È¤âÍÍ¡¹¤ÊÊý¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
