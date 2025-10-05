Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

¼Ì¿¿³ÈÂç

2024Ç¯´°À®¤·¤¿ÀÅ²¬»Ô¤Î¾ã¤¬¤¤¼ÔÍ¥Àè¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤Ç¡¢5Æü¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ëÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢¡ÉÃÏ°è¤Ç¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¡É¤È¡¢2024Ç¯12·î¤Ë´°À®¤·¤¿¡ÖIAI¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñー¥¯¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ï¡¢»ë³Ð¤òÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¥Üー¥ë¤«¤é½Ð¤ë²»¤È¥´ー¥ëÎ¢¤ËÎ©¤Ä¥¬¥¤¥É¡Ê¥³ー¥éー¡Ë¤Î»Ø¼¨¤òÍê¤ê¤Ë¥×¥ìー¤¹¤ë¶¥µ»¤Ç¤¹¡£

Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©½é¤Î¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¡ÖFC¥³¥ì¥Áー¥ÜÀÅ²¬¡×¤¬½Ð¾ì¤·¡¢¤³¤È¤·2·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡¢µÜ¾ë¸©¤Î¶¯¹ë¡Ö¥³¥ë¥¸¥ãÀçÂæ¡×¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ëÀï¤¤¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ä¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ê¤É¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÂÎ¸³²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï»×¤¤»×¤¤¤Ë¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£