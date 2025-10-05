¡ÚÆÈ¼«¡Û80Ç¯¸«²ò¡ÖÈ¿·³±éÀâ¡×¸ÀµÚ¡¡¼óÁê¡¢10Æü¤Ë²ñ¸«¤·È¯É½¤Ø
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬Àï¸å80Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Àè¤ÎÂçÀï¤Ë´Ø¤¹¤ë¸«²òÉ½ÌÀ¤Ç¡¢1940Ç¯¤ÎÄë¹ñµÄ²ñ¤ÇÆüÃæÀïÁè¤òÈãÈ½¤·¤¿ºØÆ£Î´É×¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¡ÖÈ¿·³±éÀâ¡×¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¼óÁê¤Ï¸«²ò¤ò10Æü¤ËÈ¯É½¤·¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¡£³«Àï¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯Êý¿Ë¤À¡£À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬5Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤ÏÁíºÛÁª´ü´ÖÃæ¡¢¼óÁê¤Î¸«²òÉ½ÌÀ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¡£2015Ç¯¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Ë¤è¤ëÀï¸å70Ç¯ÃÌÏÃ¤Ç¡Ö¼Õºá³°¸ò¡×¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤ÀÀÐÇË¼óÁê¤ÏÎòÂåÆâ³Õ¤ÎÎò»ËÇ§¼±¤òÆ§½±¤·¤¿¾å¤Ç¡¢³«Àï¤Î·Ð°Þ¤äÀïÁ°¤Î¹ñ²ÈÂÎÀ©¡¢À¯¼£²È¤ÎÌò³ä¤Ê¤É¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¡Ö¤Ê¤¼¤¢¤ÎÀïÁè¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£À¯¼£¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡×¤È¤ÎÏÀÅÀ¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¿·³±éÀâ¤Ë´Ø¤·¼óÁê¤Ï3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«Ì±ÁíºÛ¤ÎÎ©¾ì¤ÇµÄ»öÏ¿¤ÎÉü³è¤òÅÞ´´Éô¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡£¼óÁê¤Î°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼«Ì±¤¬Á´Ê¸¤òÉü³è¤µ¤»¤ëÊý¸þ¤ÇÌîÅÞ¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£