¡Ø¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡Ù¡Ø½®¤òÊÔ¤à¡Ù¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¡¡¡ÈÂç¿Í¤ÎÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡É¤Ê¤¼Áý²Ã¡©
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÌë¥É¥é¡Ø¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¡¢¸½¾õ¤ÎÀ¸³è¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¤â¤¦»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¢¤Î¤³¤í¤Î¶²¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ÌµËÉÈ÷¤ÊÌ´¤Ë¸÷¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç½ã¿è¤Ê»×¤¤¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿§¤¬º®¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£»Å»ö¾å¤ÎÎ©¾ì¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎÌò³ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤â»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÞú¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¸å²ù¤Î¿§¤À¡£
¡¡»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤ÆÍýÁÛ¤Ë·Ç¤²¤¿¾ì½ê¤Ø¤È¸þ¤«¤¦µ¡²ñ¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤·¤«»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤ËÊú¤¤¤¿Æ´¤ì¤Î¿§¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë»³ÀÑ¤ß¤Ë¤µ¤ì¤¿²ÝÂê¤òÊÒÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ËÀº°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±ó¤¯¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¡Ø¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âçºå¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ÇË»¤·¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈôÄ»¡ÊÌÚÎµËãÀ¸¡Ë¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÆ±¤¸Å·Ê¸Éô¤À¤Ã¤¿¤Ò¤«¤ê¡Ê¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ë¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î¤È¤¤ËÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿¡È±§Ãè¤Ø¤ÎÌ´¡É¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢13Ç¯¤Î·îÆü¤¬Î®¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤¬Î©¤Ä¾ì½ê¤ä¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¤¸¤¯Å·Ê¸Éô¤Ç¤¤¤Ã¤·¤ç¤À¤Ã¤¿¼þ¡ÊÊÒ»³Í§´õ¡Ë¤Ï¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤Î±Ä¶È¤È¤·¤ÆËÛÁö¤·¡¢À²»Ò¡Ê°ËÆ£ËüÍý²Ú¡Ë¤ÏÃÏ¸µ¤Î»ÔÌò½ê¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¾®³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤Ë¡£ÈôÄ»¤ä¤Ò¤«¤ê¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤â¡¢·è¤·¤Æ¼«Í³¤Ë¼êÂ¤ò¿¤Ð¤»¤ë¶õ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Â©¶ì¤·¤¯¤ÆÃâÂ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬³Æ½ê¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¤¦¤Þ¤¯°û¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤¬ÅÃ¤Î¤è¤¦¤Ë¿´¤ÎÄì¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¤Ð¡¢Èà¤é¤Î²ñÏÃ¤ÎÀá¡¹¤Ë´û»ë´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ÃÇ¤ì¤Ê¤¤¾å»Ê¤«¤é¤ÎÍê¤ß¡¢µ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤»Å»ö¤ÎÅÅÏÃ¡£¶òÃÔ¤äÇº¤ß¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊ£¿ô¿Í¤Ç½¸¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Á´°÷¤ÎÍ½Äê¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£Çã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤¿Êõ¤¯¤¸¤Ë¡¢°ìåß¤ÎË¾¤ß¤òÂ÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Å·Ê¸Éô¤Î4¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤Ê¤«¤Ç¡¢Èà¤é¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤ë¡È½ÅÎÏ¡É¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë½Å¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢°ìÅÙ¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æ´¤ì¤ÎÌ´¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¸÷¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£ÈôÄ»¤ÎÎÏ¶¯¤¤°Õ»×¤È¤Ò¤«¤ê¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê»×¤¤¤¬¡¢Èà¤é¤Î²áµî¤È¸½ºß¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¡¢±§Ãè¤Ø¤ÎÌ´¤ò¾è¤»¤¿¡Ö¿Í¹©±ÒÀ±¤Î³«È¯¡×¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£2ÅÙÌÜ¤ÎÀÄ½Õ¤òëð²Î¤¹¤ë4¿Í¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Û¤É¤ËâÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢NHKÀ©ºî¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡¹¤òÇû¤ë¤·¤¬¤é¤ß¤ò²ò¤¤Û¤°¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢½ã¿è¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÊª¸ì¤¬¿ôÂ¿¤¯À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡NHK BS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¤Î¤Á¡¢ÂÔË¾¤ÎÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø½®¤òÊÔ¤à ～»ä¡¢¼½ñ¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹～¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¡¦¸¼Éð½ñË¼¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ïÊÔ½¸Éô¤«¤é¼½ñÊÔ½¸Éô¤Ë°ÛÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤É¤ê¡ÊÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡Ë¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢²¿½½Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤ë¡Ö¼½ñºî¤ê¡×¤ÎÂçÊÑ¤µ¤È¤ª¤â¤·¤í¤µ¤òÂ¿ÌÌÅª¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡¼½ñÊÔ½¸Éô¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿Åö½é¤Ï¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¾ðÇ®¤ÇÀä¤¨¤ºÍÑÎãºÎ½¸¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÇÏÄù¡ÊÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡Ë¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ß¤É¤ê¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÀÍÕ¤ÎË¤«¤µ¤ä¤ª¤â¤·¤í¤µ¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼½ñºî¤ê¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉô³è¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à³ØÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ê¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÈÆ·¤Îµ±¤¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤êµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸µ¡¦¸¼Éð½ñË¼¤Î¼½ñÊÔ½¸Éô°÷¤À¤Ã¤¿¹ÓÌÚ¡Ê´ä¾¾Î»¡Ë¤ÈÆüËÜ¸ì³Ø¼Ô¤Î¾¾ËÜ¡Ê¼ÆÅÄ¶³Ê¼¡Ë¤¬Ä¹Ç¯ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¿®Íê´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¡£¼ã¤«¤ê¤·¤³¤í¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¹¥´ñ¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢À¿¿´À¿°Õ¤Ë¼½ñºî¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡ÈÂç¿Í¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í¼ï¤äÇ¯Îð¡¢°é¤Ã¤Æ¤¤¿¶¶ø¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡È³«¤«¤ì¤¿³Ø¤Ó¡É¤È¡¢Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¼Â¸³¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÀÄ½Õ¤ÎÆü¡¹¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¤À¡£Äê»þÀ©¹â¹»¤ËÍý²Ê¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿Æ£ÃÝ¡Ê·¦ÅÄÀµ¹§¡Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤«¤é¹â¹»¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ»ëÌî¤¬¹¤¬¤ë³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¡ÊÆÉ»ú¾ã³²¡Ë¤Î¾É¾õ¤òÊú¤¨¤ë³Ù¿Í¡Ê¾®ÎÓ¸×Ç·²ð¡Ë¡¢É×¤ÈÌ¼¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¤Æ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡Ê¥¬¥¦¡Ë¡¢ÊÝ·ò¼¼ÅÐ¹»¤òÂ³¤±¤ë²Â½ã¡Ê°ËÅìÁó¡Ë¤Ê¤É¡¢»×¤¤»×¤¤¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÌÌ¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿²Ê³ØÉô¡£ÆÃ¤Ë½¸ÃÄ½¢¿¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹â¹»¤Ë¹Ô¤¯Æ»¤¬ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ä¹Îæ¡Ê¥¤¥Ã¥»ーÈø·Á¡Ë¤¬¡¢Ç¯²¼¤Ç¤¢¤ë²Ê³ØÉô¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤È¤â¤Ë³Ø²ñ¤Ç¤Î¸¦µæÈ¯É½¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤ò´Ñ¤Æ¡¢ÀÄ½Õ¤Ë¤Ï»þÂå¤äÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤ï¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÏÏÇÀ±²Ê³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¾Íè¤ò³éË¾¤µ¤ì¤¿Æ£ÃÝ¤â¤Þ¤¿¡¢²Ê³Ø¤ÎÀ¤³¦¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¿Í´Ö¤À¤±¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ÆÃ¸¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤òÍýÃÎÅª¤Ê²¹¤«¤¤´ãº¹¤·¤Ç¸«¼é¤ë¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤â¤½¤Îµ¤¤Ë¤µ¤¨¤Ê¤ì¤Ð¡¢É¬¤º²¿¤«¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¡×¤È¿®Ç°¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢²Ê³Ø¤¬»ý¤Ä²¹¤«¤µ¤ò¿®¤¸È´¤¤¤¿Èà¤â¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀÄ½Õ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ò¤È¤ê¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Ø¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡Ù¤Ï¡¢½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤òÄÉµá¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢±§Ãè¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤ÊÌ´¤¬»ý¤Ä¡È°úÎÏ¡É¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¤ÎË»¤·¤µ¤ËËäË×¤·¤¬¤Á¤Ê¡ÈÂç¿Í¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¡É¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÈôÄ»¤¿¤Á¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò±óÌÜ¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¤§¡£ÀÄ½Õ¤À¤Ê¤¡¡×¤ÈÒì¤¯¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹Å¹°÷¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤â¡¢»×¤ï¤ºÁêÄÈ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÈôÄ»¤é¤¬ÂÈË¤¯ÄÌ¤¦¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤ÎÅ¹°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢±§Ãè¹©³Ø¤Î¸¦µæ¼¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂç³ØÀ¸¤Î¶âß·×Â¡Ê±üÊ¿Âç·ó¡Ë¤Ï¡¢Ìµ²æÌ´Ãæ¤ËÆÍ¤¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë4¿Í¤ÎÌ´Êª¸ì¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÈà¤é¤Ï¤³¤ÎÀè¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¶Ú¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿±§Ãè¤Ø¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£º£¤ÏÀè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤è¤ê¤â¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¶»¤Î¤Ê¤«¤ÇÃÆ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¤Ð¤ä¤·¡Ë