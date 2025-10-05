10·î12Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡Ä¡ÖPUSH-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×Âè2ÃÆ¡ª4ÁÈ¤Î·Ý¿Í¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¥Í¥¿¤ÇNo.1¤òÌÜ»Ø¤¹¡ª
¼¡²ó¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¡ª
¥µ¥Ã¥«¡¼¥Í¥¿¤ÇNo.1¤ò·è¤á¤ë¡ÖPUSH-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×
£Í£Ã¡¡¡§ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë
¿³ºº°÷¡§ÅÚÅÄ¹¸Ç·¡¢º½ÅÄ¾¹¨¡ÊBALLISTIK BOYZ¡Ë¡¢ÂçÍ§²ÖÎø
½Ð¾ì¼Ô¡§¤Ú¤³¤Ñ¡¢Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡¢¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¡¢¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¥À¥ó¥¹
¢£¥µ¥Ã¥«¡¼¥Í¥¿No.1¤ò·è¤á¤ëÂè2²ó¡ÖPUSH-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×
º£Ç¯5·î¤ËÌîµå¥Í¥¿¤Ç¶¥¤Ã¤¿¡ÖPUSH-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÎÂè2ÃÆ¡¢º£²ó¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¥Í¥¿¤ÎNo.1¤ò·èÄê¡ª
MCÀîÅçÌÀ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼·Ý¿Í¤ÎÁðÊ¬¤±¡¦ÅÚÅÄ¹¸Ç·¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼Î±³Ø·Ð¸³¤Î¤¢¤ëº½ÅÄ¾¹¨¡¦¤½¤·¤Æ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Âè12ÂåÌÜ±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¤¬¸·Àµ¤Ë¿³ºº¡ª¡ÖPUSH-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×Âè2²ó²¦¼Ô¤Ëµ±¤¯¤Î¤Ï¤É¤Î·Ý¿Í¡©¡ª
¢£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¡¡¤Ú¤³¤Ñ
2019Ç¯M-1¥°¥é¥ó¥×¥êÂè3°Ì¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ú¤³¤Ñ¤Î¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¶¯¹ë¥µ¥Ã¥«¡¼Éô½Ð¿È¡£
ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤È¸òÎ®¤â¤¢¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤ËÄ©¤à¡ª
¢£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¡¡Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó
2020Ç¯M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿Íµ¤Ì¡ºÍ¥³¥ó¥ÓÅìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡£
½é¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ç¾Ð¤¤¤ò¤È¤Ã¤¿¥Í¥¿¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Í¥¿¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Èà¤é¤¬PUSH-1¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¥Í¥¿¤Ç¾¡Éé¡ª¤µ¤é¤Ë¥·¥ç¡¼¥´¤Ï¡¢¤¢¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î°Õ³°¤Ê¸òÎ®¤òÈäÏª¡ª¡©
¢£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼3¡¡¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º
Ìîµå¥Í¥¿¤ÇPUSH-1½éÂå¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Í¥¿¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡ªÎ¯¸ý¡¦ÄÍËÜ¤È¤â¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢2024Ç¯¤Î¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¥Í¥¿¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¥µ¥Ã¥«¡¼°¦¤ÏËÜÊª¡£²¦¼Ô¤È¤·¤Æ´ÓÏ½¤Î¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼4¡¡¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¥À¥ó¥¹
¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä½é½Ð±é¤Î¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¤¬¡¢PUSH-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÅÅ·â»²Àï¡£¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¥ä¥¹¤Ï¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¡¢¤â¤ê¤Á¤ã¤ó¤º¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤â³èÌöÃæ¡ª¥¬¥Á¥µ¥Ã¥«¡¼·Ý¿Í¤¬PUSH-1²¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡ª