¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï5Æü¡¢¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¯¥é¥ÖOB¤Î¥¨¥É¥¥¡¼¤µ¤ó¤¬º£·î3Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£58ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥É¥¥¡¼¤µ¤ó¤Ï1993Ç¯¤ËÀ¶¿å¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç32»î¹ç13ÆÀÅÀ¡¢¥ä¥Þ¥¶¥¥Ê¥Ó¥¹¥³¥«¥Ã¥×¤Ç5»î¹ç3ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡ÖÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹ºßÀÒ»þ(1993Ç¯)¤Ë¤Ï¡È¥¨¥É¥¥¡¼¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¡¢¥´¡¼¥ë¸å¤Ë¤Ï¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ÎË¹»Ò¤òÈï¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤´°äÂ²¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¤ª²ù¤ä¤ß¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¨¥É¥¥¡¼ »á¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
