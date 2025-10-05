¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¤âÂÆ§¤ß! 18ºÐFWÆÁÅÄ¤¬ÅÚÃÅ¾ìPK»ß¤á¤é¤ìÎÞ¡ÄVÁè¤¤¤Ï¾¡¤ÁÅÀº¹5¤Ç¥é¥¹¥È5»î¹ç¤Ø
[10.5 J1Âè33Àá ¼¯Åç 0-0 GÂçºå ¥á¥ë¥¹¥¿]
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï5Æü¡¢Âè33Àá¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤È0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£¼¯Åç¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬¡¢GÂçºå¤Î¥Ï¥ó¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤ò18ºÐ¤ÎFWÆÁÅÄÍÀ¤¬½³¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏGK°ì¿¹½ã¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤ÆÀä¹¥µ¡¤ò³è¤«¤»¤º¡£º£Àá¤Î¾å°ÌÀª¤ÏµþÅÔ¤¬¥É¥í¡¼¡¢¿À¸Í¤¬ÇÔÀï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤âÂÆ§¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¼¯Åç¤Ï2¡Á4°Ì¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹5¤ÇºÇ¸å¤Î5»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡J1¤Ïº£Àá9»î¹ç¤ò4Æü¤Ë¾Ã²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë»Ä¤Ã¤¿¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¤Î°ìÀï¡£¼¯Åç¤Ï¤³¤Î°ìÀï¤Ë¾¡¤Æ¤Ð2°Ì¡¦µþÅÔ¡¢3°Ì¡¦Çð¡¢4°Ì¡¦¿À¸Í¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò¡Ö7¡×¤Ë¹¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¸ø¼°Àï7Ï¢¾¡Ãæ¤ÎGÂçºå¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¡£¼¯Åç¤Ï½Ð¾ìÄä»ßÌÀ¤±¤ÎDF¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤¬ÀèÈ¯Éüµ¢¡£ÂÐ¤¹¤ëGÂçºå¤Ï5-4-1¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤ß¡¢DF´ßËÜÉðÎ®¡¢MFÁÒÅÄ½©¡¢FW¥¤¥Ã¥µ¥à¡¦¥¸¥§¥Ð¥ê¤¬ÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤ÏÁ°È¾2Ê¬¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ÎFW¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤òFWÎëÌÚÍ¥Ëá¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤Ç¼õ¤±¡¢¿¶¤ê¸þ¤¤¶¤Þ¤Ë±¦Â¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤Îº¸¤Ë³°¤ì¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ëGÂçºå¤ÏÆ±28Ê¬¡¢´ßËÜ¤Î¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤ËÁÒÅÄ¤¬Èô¤Ó¹þ¤à¤â¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤ÏÆ¬¤ò¤«¤¹¤á¤ÆÈ¿ÂÐ¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾40Ê¬¡¢¼¯Åç¤Ï¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ò»î¤ß¤¿¥¸¥§¥Ð¥ê¤Î¥È¥é¥Ã¥×¥ß¥¹¤òÈ´¤±ÌÜ¤Ê¤¯Ã¥¤¦¤È¡¢ÎëÌÚ¤¬¤¹¤«¤µ¤º½Ä¤ËÍÂ¤±¡¢FW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤À¤¬¡¢·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ï¸«»ö¤Ë´Ö¹ç¤¤¤òµÍ¤á¤¿GK°ì¿¹½ã¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤âÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢GÂçºå¤Ï¸åÈ¾15Ê¬¤ËFW±§º´Èþµ®»Ë¡¢FW¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È¡¢MFÈþÆ£ÎÑ¤òÆ±»þÅêÆþ¡£°ìÊý¤Î¼¯Åç¤âÆ±21Ê¬¤ËMF¾¾Â¼Í¥ÂÀ¡¢Æ±27Ê¬¤Ë18ºÐ¤ÎFWÆÁÅÄÍÀ¡¢MFÃÎÇ°·Ä¡¢DFÄÅµ×°æ²ÂÍ´¤òÆþ¤ì¤Æ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÁª¼ê¤Ë¹¶Àª¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾32Ê¬¡¢GÂçºå¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤«¤é±§º´Èþ¤¬º¸Â¤ÇÁÀ¤¦¤â¡¢¤³¤ì¤ÏÆüËÜÂåÉ½GKÁáÀîÍ§´ð¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¡£ÂÐ¤¹¤ë¼¯Åç¤â²¡¤·¹þ¤à»þ´Ö¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¬¸ü¤¤¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÃÛ¤¯GÂçºå¼éÈ÷¿Ø¤òÇË¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬¡¢¼¯Åç¤Ï¿¼¤¯¹¶¤á¹þ¤ó¤ÀÇÈ¾õ¹¶·â¤ÇÄÅµ×°æ¤¬¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬DF¹õÀî·½²ð¤Î¥Ï¥ó¥É¤òÍ¶¤Ã¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¡£ÀèÀ©¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥¥Ã¥«¡¼¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï18ºÐ¤ÎÆÁÅÄ¡£¤À¤¬¡¢ÆÁÅÄ¤¬º¸¤òÁÀ¤Ã¤¿¥¥Ã¥¯¤Ï°ì¿¹¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¥´¡¼¥ë¤òÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£32407¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ï0-0¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÎPK¤òÁË¤Þ¤ì¤¿ÆÁÅÄ¤ÏÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç´é¤òÊ¤¤¤¡¢ÍîÃÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò±£¤»¤º¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬Îå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï5Æü¡¢Âè33Àá¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤È0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£¼¯Åç¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬¡¢GÂçºå¤Î¥Ï¥ó¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤ò18ºÐ¤ÎFWÆÁÅÄÍÀ¤¬½³¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏGK°ì¿¹½ã¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤ÆÀä¹¥µ¡¤ò³è¤«¤»¤º¡£º£Àá¤Î¾å°ÌÀª¤ÏµþÅÔ¤¬¥É¥í¡¼¡¢¿À¸Í¤¬ÇÔÀï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤âÂÆ§¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¼¯Åç¤Ï2¡Á4°Ì¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹5¤ÇºÇ¸å¤Î5»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤ÏÁ°È¾2Ê¬¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ÎFW¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤òFWÎëÌÚÍ¥Ëá¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤Ç¼õ¤±¡¢¿¶¤ê¸þ¤¤¶¤Þ¤Ë±¦Â¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤Îº¸¤Ë³°¤ì¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ëGÂçºå¤ÏÆ±28Ê¬¡¢´ßËÜ¤Î¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤ËÁÒÅÄ¤¬Èô¤Ó¹þ¤à¤â¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤ÏÆ¬¤ò¤«¤¹¤á¤ÆÈ¿ÂÐ¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾40Ê¬¡¢¼¯Åç¤Ï¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ò»î¤ß¤¿¥¸¥§¥Ð¥ê¤Î¥È¥é¥Ã¥×¥ß¥¹¤òÈ´¤±ÌÜ¤Ê¤¯Ã¥¤¦¤È¡¢ÎëÌÚ¤¬¤¹¤«¤µ¤º½Ä¤ËÍÂ¤±¡¢FW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤À¤¬¡¢·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ï¸«»ö¤Ë´Ö¹ç¤¤¤òµÍ¤á¤¿GK°ì¿¹½ã¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤âÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢GÂçºå¤Ï¸åÈ¾15Ê¬¤ËFW±§º´Èþµ®»Ë¡¢FW¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È¡¢MFÈþÆ£ÎÑ¤òÆ±»þÅêÆþ¡£°ìÊý¤Î¼¯Åç¤âÆ±21Ê¬¤ËMF¾¾Â¼Í¥ÂÀ¡¢Æ±27Ê¬¤Ë18ºÐ¤ÎFWÆÁÅÄÍÀ¡¢MFÃÎÇ°·Ä¡¢DFÄÅµ×°æ²ÂÍ´¤òÆþ¤ì¤Æ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÁª¼ê¤Ë¹¶Àª¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾32Ê¬¡¢GÂçºå¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤«¤é±§º´Èþ¤¬º¸Â¤ÇÁÀ¤¦¤â¡¢¤³¤ì¤ÏÆüËÜÂåÉ½GKÁáÀîÍ§´ð¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¡£ÂÐ¤¹¤ë¼¯Åç¤â²¡¤·¹þ¤à»þ´Ö¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¬¸ü¤¤¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÃÛ¤¯GÂçºå¼éÈ÷¿Ø¤òÇË¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬¡¢¼¯Åç¤Ï¿¼¤¯¹¶¤á¹þ¤ó¤ÀÇÈ¾õ¹¶·â¤ÇÄÅµ×°æ¤¬¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬DF¹õÀî·½²ð¤Î¥Ï¥ó¥É¤òÍ¶¤Ã¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¡£ÀèÀ©¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥¥Ã¥«¡¼¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï18ºÐ¤ÎÆÁÅÄ¡£¤À¤¬¡¢ÆÁÅÄ¤¬º¸¤òÁÀ¤Ã¤¿¥¥Ã¥¯¤Ï°ì¿¹¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¥´¡¼¥ë¤òÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£32407¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ï0-0¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÎPK¤òÁË¤Þ¤ì¤¿ÆÁÅÄ¤ÏÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç´é¤òÊ¤¤¤¡¢ÍîÃÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò±£¤»¤º¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬Îå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£