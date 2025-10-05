¡Ö¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò¼è¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÂÐ½èË¡¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬²òÀâ¡ª
´Æ½¤´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡§
¼ãÈø °¦²Ã¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¸å¡¢Å¾¿¦¤·¡¢ÎÅÍÜ·¿¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤ÆÆþ±¡´µ¼ÔÍÍ¤Î±ÉÍÜ´ÉÍý¡¢µë¿©´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ý¤«¤é¿©»ö¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤ÇÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¡×¤È¤Ï¡©
¥³ー¥Òー¤äÃã¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¶ì¤ßÀ®Ê¬¤Ç¡¢¥¢¥ë¥«¥í¥¤¥É¡Ê¥á¥Á¥ë¥¥µ¥ó¥Á¥óÎà¡Ë¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î°ìÆü¤ÎÀÝ¼èÎÌ
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤äÀÝ¼èÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤Ï¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°±Æ¶Á¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÂçÀÝ¼èÎÌ¤È¤·¤Æ¡¢·ò¹¯¤ÊÀ®¿Í¤Ï400£í£ç¡¿Æü°Ê²¼¡Ê¥³ー¥Òー¥Þ¥°¥«¥Ã¥×3ÇÕÄøÅÙ¡Ë¡¢Ç¥ÉØ300£í£ç¡¿Æü°Ê²¼¡Ê¥³ー¥Òー¥Þ¥°¥«¥Ã¥×2ÇÕÄøÅÙ¡Ë¡¢¼øÆýÃæ¤Î½÷À200£í£ç¡¿Æü°Ê²¼¡¢·ò¹¯¤Ê»Ò¶¡¤ª¤è¤ÓÀÄ¾¯Ç¯3£í£ç¡¿£ë£çÂÎ½Å¡¿Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÎÃ×»àÎÌ
Ã×»àÎÌ¤È¤Ï°ìÅÙ¤ËÀÝ¼è¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë»à¤Ë»ê¤ëÎÌ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿Íº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï5～10£ç¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê100ml¤¢¤¿¤êÌó32mg´ÞÍ¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ç150ËÜ°Ê¾å¡¢¥³ー¥Òー¡Ê120ml¤¢¤¿¤êÌó80mg´ÞÍ¡Ë¤Ê¤éÌó60ÇÕ°Ê¾å¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò¼è¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÂÐ½èË¡
¥«¥Õ¥§¥¤¥óÀÝ¼è¤ÎÃæ»ß
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤òÀÝ¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÄê´ü´Ö¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÎÀÝ¼è¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÎÆâ¤Ç¤Î²òÆÇ¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿åÊ¬Êäµë¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¦
¿å¤Ë¤è¤ë¿åÊ¬Êäµë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ìÃæ¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥óÇ»ÅÙ¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÎÍøÇ¢ºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ³°¤Ø¿åÊ¬¤¬ÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃ¦¿åÍ½ËÉ¤Ë¤â¿å¤Ë¤è¤ë¿åÊ¬Êäµë¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾Ã²½¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤òÀÝ¤ë
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î¼è¤ê¤¹¤®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾Ã²½´ï´±¤Ø¤Î»É·ã¤¬µ¯¤³¤ê¡¢²¼Î¡¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢°ß¤äÄ²¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¾Ã²½¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤Ç¾É¾õ¤Î´ËÏÂ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î²á¾êÀÝ¼è¤Ç¸ÆµÛº¤Æñ¤ä¿´Çï°Û¾ï¡¢¶ÚÆù¤Î¤±¤¤¤ì¤ó¤Ê¤É¤¬¼£¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÄ¾¤Á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î¼è¤ê¤¹¤®¤Ë¤è¤ë¾É¾õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Ç¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î¼è¤ê¤¹¤®¤Ë¤è¤ë¾É¾õ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î¼è¤ê¤¹¤®¤Ë¤è¤ë¾É¾õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤òËèÆüÀÝ¼è¤¹¤ë¤Î¤ÏÂÎ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼ãÈø °¦²Ã
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤òËèÆüÀÝ¼è¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï²á¾ê¤ËÀÝ¼è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤äÀÝ¼èÎÌ¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ò¹¯¤Ë°±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¾å¸ÂÎÌ¤òÌÜ°Â¤ËÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥«¥Õ¥§¥¤¥óÃæÆÇ¤Î½é´ü¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ãÈø °¦²Ã
¶ÛÄ¥¤ä¶½Ê³¡¢¤¤¤é¤Ä¤¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¾Ç¤ê¤äÉÔÌ²¤Ê¤É¤ÎÀº¿À¾É¾õ¤ä¶»¤ÎÄË¤ß¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢ÓÒÅÇ¤ä²¼Î¡¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎ¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¤äÃãÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ÔÈÎ¤Î¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¤äÌ²µ¤³Ð¤Þ¤·ÍÑ¤ÎÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤È¤·¤ÆÉ½¼¨¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢1ËÜ¤¢¤¿¤ê¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥óÎÌ¤ÎÉ½¼¨¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿°ûÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¾ûºÞ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥óÎÌ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¿ÈÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ë¼è¤ì¤ëÈ¿ÌÌ¡¢²á¾êÀÝ¼è¤Ë¤â´ÊÃ±¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬°±Æ¶Á¤ÎºÇÂçÀÝ¼èÎÌ¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢°Õ¼±¤·¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ò·ò¹¯Åª¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
