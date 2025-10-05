ÇµÌÚºä46´äËÜÏ¡²Ã¡ßÉÚÎ¤Æà±ûW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥¨¥¹¥±ー¥×¡Ù¤Ë¡¢¥é¥¸¥ªDJÌò¤È¤·¤ÆÇµÌÚºä46ÅÄÂ¼¿¿Í¤¤¬½Ð±é
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ÇµÌÚºä46¤Î´äËÜÏ¡²Ã¤ÈÉÚÎ¤Æà±û¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºåÂ¾¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥¨¥¹¥±ー¥×¡Ù¤Ë¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÎDJ¡¦°Ë½¸±¡¤¢¤«¤êÌò¤È¤·¤ÆÇµÌÚºä46¤ÎÅÄÂ¼¿¿Í¤¤¬À¼¤Î½Ð±é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡Ö¤È¤Æ¤â¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ»×¤ï¤º¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡ÊÅÄÂ¼¿¿Í¤¡Ë
¥É¥é¥Þ¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥¨¥¹¥±ー¥×¡Ù¤Ï¡¢ÅÄ¸ýÓñ°ì¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥¨¥¹¥±ー¥×¡Ù¡Ê°ì¿×¼Ò´©¡Ë¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëºîÉÊ¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤¬¼è¤êÊÁ¤ÎÌµ¿¦¤Î¡ÖÀèÇÚ¡×¤È¡¢¡ºÀÚ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÌ¡²è²È¤Î¡Ö¸åÇÚ¡×¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¸½¼ÂÆ¨Èò¥³¥á¥Ç¥£¤À¡£
Ìµ¿¦¤Ç¥²ー¥à¹¥¤¡¢¡Ö¸½¼ÂÆ¨Èò¤Î¥×¥í¡×¤È¤·¤ÆÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¸åÇÚ¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡ÊÍ¶ÏÇ¡Ë¤ò¤¹¤ëÀèÇÚÌò¤ò´äËÜÏ¡²Ã¡¢Æü¡¹¸¶¹Æ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è²È¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤Ë¸½¼ÂÆ¨Èò¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¸åÇÚÌò¤òÉÚÎ¤Æà±û¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡Ö¸åÇÚ¡×¤Î¿ä¤·¤ÎÀ¼Í¥¤Ç¡¢¡Ö¸åÇÚ¡×¤È¡ÖÀèÇÚ¡×¤¬¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÎDJ¤òÌ³¤á¤ë°Ë½¸±¡¤¢¤«¤êÌò¤È¤·¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¤ÎÅÄÂ¼¿¿Í¤¤¬À¼¤Î½Ð±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Âè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡Ö¥×¥í¤ÎÌµ¿¦¡×¤Ç¤¢¤ëÀèÇÚ¡Ê´äËÜÏ¡²Ã¡Ë¤È¸Â³¦Ì¡²è²È¤Î¸åÇÚ¡ÊÉÚÎ¤Æà±û¡Ë¤Ï¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡£¤¢¤ëÆü¡¢Á´¤¯»Å»ö¤¬¿Ê¤Þ¤º¤Ë»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¸åÇÚ¤ÏÃ´ÅöÊÔ½¸¤«¤é¤ÎºÅÂ¥¤ÎÅÅÏÃ¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¡¢ÀèÇÚ¤Ë¡Ö¸½¼ÂÆ¨Èò¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤à¡£¥²ー¥à¤ËÌ´Ãæ¤ÎÀèÇÚ¤ÏºÇ½éÃÇ¤ë¤¬¡¢¸åÇÚ¤ÎÄ©È¯¤Ç¡Ö¥×¥í¤Î¸½¼ÂÆ¨Èò¡¢¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç¸åÇÚ¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò°ú¤Î¥¤¹¡£
Ã´ÅöÊÔ½¸¤Îµ´ÅÅÏÃ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¼«Í³¤òÆÀ¤¿¸åÇÚ¡£º£ÅÙ¤Ï»þ´Ö¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¸¶¹Æ¡ºÀÚ¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¤É¤¦»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ö¤½¤¦¤«¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤«¤Í¤¿ÀèÇÚ¤Ï¡Ö»þ´Ö¤Ä¤Ö¤¹¤³¤È¤Ë¿¿·õ¤Ë¤Ê¤ì¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¸åÇÚ¤ò¿¼Ìë¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ËÏ¢¤ì½Ð¤¹¡£¡Ö¿¼Ìë¤Î¶õÊ¢¡¢¤³¤ì¤Ï¥éー¥á¥ó²°¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸åÇÚ¤¬ÀèÇÚ¤Î»×ÏÇ¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»×¤ï¤ÌÌÜÅªÃÏ¤ËÅþÃå¤·¡Ä¡£
(C)ÅÄ¸ýÓñ°ì¡¦°ì¿×¼Ò¡¿¡Ö¤Õ¤¿¤ê¥¨¥¹¥±ー¥×¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥¨¥¹¥±ー¥×¡Ù
2025Ç¯10·î4Æü¥¹¥¿ー¥È
¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡§Ëè½µÅÚÍË24:55～
TVQ¶å½£ÊüÁ÷¡§Ëè½µÅÚÍË25:00～
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§Ëè½µÅÚÍË26:15～
2025Ç¯10·î5Æü¥¹¥¿ー¥È
¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡§Ëè½µÆüÍË¿¼Ìë24:50～
2025Ç¯10·î9Æü¥¹¥¿ー¥È
¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡§Ëè½µÌÚÍË25:30～
ÇÛ¿®¡§Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÂçºåÊüÁ÷¸å¤ËÇÛ¿®³«»Ï¡Ë
¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
¼ç±é¡§´äËÜÏ¡²Ã¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¦ÉÚÎ¤Æà±û¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë
¸¶ºî¡§ÅÄ¸ýÓñ°ì¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥¨¥¹¥±ー¥×¡Ù¡Ê°ì¿×¼Ò´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§Åì¤«¤Û¤ê¡Ê±Ç²è¡Ö¤È¤ê¤Ä¤¯¤·¤Þ¡×¡Ë
µÓËÜ¡§ÀîÅÄ¿¿Íý¡¢Åì¤«¤Û¤ê
²»³Ú¡§ÅÄ¸ýÓñ°ì
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡§À¶Ìî¸¦ÂÀÏ¯¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤Ò¤È¤Ä¡×¡ÊATATAKA TOKYO¡Ë
´ë²è¡§Â¼ÅÄÎ¼¡Ê¥¢¥ó¥ê¥³¡Ë
¥Áー¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§»³ËÜÇîµª¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡Ë
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ËÙÈøÀ±Ìð¡ÊUNITED PRODUCTIONS)¡¢º´¡¹ÌÚÈþÍ¥¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡Ë
À©ºî¡§¥Æ¥ì¥ÓÂçºå / UNITED PRODUCTIONS
À½ºîÃøºî¡§¡Ö¤Õ¤¿¤ê¥¨¥¹¥±ー¥×¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥¨¥¹¥±ー¥×¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.tv-osaka.co.jp/futari-escape/
ÇµÌÚºä46 OFFICIAL SITE
https://www.nogizaka46.com