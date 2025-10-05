º£½µ¤Î¡Ú½ÅÍ×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û·Êµ¤Æ°¸þ»Ø¿ô¡¢FOMCµÄ»öÏ¿¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥óSQ (10·î6Æü～12Æü)
―――――――――――――――――――10·î6Æü (·î) ――
¢¡¹ñÆâ·ÐºÑ
¡¡¡¦9·îÍ¢Æþ¼ÖÈÎÇä (10:30)
¡¡¡¦9·î¼ÖÌ¾ÊÌ¿·¼ÖÈÎÇä (11:00)
¡¡¡¦10·îÆü¶äÃÏ°è·ÐºÑÊó¹ð¡¦¤µ¤¯¤é¥ê¥Ýー¥È
¢¡¹ñºÝ·ÐºÑ£å£ô£ã
¡¡¡¦Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ»Ô¾ìµÙ¾ì
¡¡¡¦¥æー¥í·÷8·î¾®ÇäÇä¾å¹â (18:00)
¡¡¡¦¥Îー¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤ÎÈ¯É½
¡Ú³¤³°·è»»¡Û
[ÊÆ]¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥º
¢¡¿·µ¬¾å¾ì¡¢»Ô¾ìÊÑ¹¹ ¤Ê¤É
¡¡¡ú¥àー¥Ó¥ó¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¥ã¥ê¥¢ <421A> ¡§Åì¾Ú£Ç¾å¾ì
¡»¥¯¥é¥¹¥¿ー¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー <4240> [Åì¾Ú£Ç]¡§Ì¾¾Ú£Í¾å¾ì (½ÅÊ£¾å¾ì)
―――――――――――――――――――10·î7Æü (²Ð) ――
¢¡¹ñÆâ·ÐºÑ
¡¡¡ú8·îÁ´À¤ÂÓ²È·×Ä´ºº (8:30)
¡¡¡ú8·î·Êµ¤Æ°¸þ»Ø¿ô (14:00)
¡¡¡¦¾ÃÈñ³èÆ°»Ø¿ô (14:00)
¡¡¡¦30Ç¯¹ñºÄÆþ»¥
¢¡¹ñºÝ·ÐºÑ£å£ô£ã
¡¡¡¦Ãæ¹ñ¡¢¹á¹Á¡¢´Ú¹ñ»Ô¾ìµÙ¾ì
¡¡¡¦¥É¥¤¥Ä8·îÀ½Â¤¶È¿·µ¬¼õÃí (15:00)
¡¡¡úÊÆ¹ñ8·îËÇ°×¼ý»Ù (21:30)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ8·î¾ÃÈñ¼Ô¿®ÍÑ»Ä¹â (8Æü4:00)
¡¡¡¦¥Îー¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤ÎÈ¯É½
¡¡¡¦¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¾×ÆÍ¤«¤é2Ç¯
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ3Ç¯¹ñºÄÆþ»¥
¢¡¿·µ¬¾å¾ì¡¢»Ô¾ìÊÑ¹¹ ¤Ê¤É
¡¡¡ú¥¦¥ê¥É¥ <418A> ¡§Ì¾¾Ú£Î¾å¾ì
―――――――――――――――――――10·î8Æü (¿å) ――
¢¡¹ñÆâ·ÐºÑ
¡¡¡¦8·îËè·î¶ÐÏ«Åý·× (8:30)
¡¡¡¦8·î¹ñºÝ¼ý»Ù (8:50)
¡¡¡¦·î´ÖÂÐ³°µÚ¤ÓÂÐÆâ¾Ú·ôÇäÇã·ÀÌóÅù¤Î¾õ¶· (8:50)
¡¡¡ú¿¢ÅÄÏÂÃËÆü¶äÁíºÛ¤¬ÅÔÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹Ö±é (10:35)
¡¡¡¦9·î·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ãーÄ´ºº (14:00)
¢¡¹ñºÝ·ÐºÑ£å£ô£ã
¡¡¡¦Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ»Ô¾ìµÙ¾ì
¡¡¡¦¥É¥¤¥Ä8·î¹Û¹©¶ÈÀ¸»º (15:00)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñMBA½»Âð¥íー¥ó¿½ÀÁ»Ø¿ô (20:00)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ½µ´ÖÀÐÌýºß¸ËÅý·× (23:30)
¡¡¡úFOMCµÄ»öÏ¿ (9·î16Æü¡¦17Æü³«ºÅÊ¬¡¢9Æü3:00)
¡¡¡¦¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉÃæ¶ä¤¬À¯ºö¶âÍø¤òÈ¯É½
¡¡¡¦¥¿¥¤Ãæ¶ä¤¬À¯ºö¶âÍø¤òÈ¯É½
¡¡¡¦¥Îー¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤ÎÈ¯É½
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ10Ç¯¹ñºÄÆþ»¥
¢¡¿·µ¬¾å¾ì¡¢»Ô¾ìÊÑ¹¹ ¤Ê¤É
¡¡¡ú¥µ¥¤¥×¥ì¥¹¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <428A> ¡§Åì¾Ú£Ó¾å¾ì
―――――――――――――――――――10·î9Æü (ÌÚ) ――
¢¡¹ñÆâ·ÐºÑ
¡¡¡¦½µ´ÖÂÐ³°µÚ¤ÓÂÐÆâ¾Ú·ôÇäÇã·ÀÌóÅù¤Î¾õ¶· (8:50)
¡¡¡¦9·îÅÔ¿´¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ¼¼Î¨ (11:00)
¡¡¡¦9·î¹©ºîµ¡³£¼õÃí (15:00)
¡¡¡¦µÜ¾ë¸©ÃÎ»öÁª¹ð¼¨ (10·î26ÆüÅê³«É¼)
¡¡¡¦5Ç¯¹ñºÄÆþ»¥
¢¡¹ñºÝ·ÐºÑ£å£ô£ã
¡¡¡¦´Ú¹ñ»Ô¾ìµÙ¾ì
¡¡¡¦¥É¥¤¥Ä8·îËÇ°×¼ý»Ù (15:00)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô (21:30)
¡¡¡ú¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRB (Ï¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ) µÄÄ¹È¯¸À (21:30)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ8·î²·Çäºß¸Ë[³ÎÊóÃÍ] (23:00)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ8·î²·ÇäÇä¾å¹â (23:00)
¡¡¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÃæ¶ä¤¬À¯ºö¶âÍø¤òÈ¯É½
¡¡¡¦¥Îー¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤ÎÈ¯É½
¡¡¡¦¥æー¥í¡¦¥°¥ëー¥× (Èó¸ø¼°¥æー¥í·÷ºâÌ³Áê²ñ¹ç)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ30Ç¯¹ñºÄÆþ»¥
¡Ú³¤³°·è»»¡Û
[ÊÆ]¥Ú¥×¥·¥³ ¡¢¥Ç¥ë¥¿¡¦¥¨¥¢¡¦¥é¥¤¥ó¥º /[°õ]¥¿¥¿¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥·ー¡¦¥µー¥Ó¥·ー¥º
―――――――――――――――――――10·î10Æü (¶â) ――
¢¡¹ñÆâ·ÐºÑ
¡¡¡ú¥ª¥×¥·¥ç¥óSQ
¡¡¡¦9·î¹ñÆâ´ë¶ÈÊª²Á (8:50)
¡¡¡¦À¸³è°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº (13:30)
¢¡¹ñºÝ·ÐºÑ£å£ô£ã
¡¡¡¦ÂæÏÑ»Ô¾ìµÙ¾ì (ÁÐ½½Àá)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ10·î¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô (23:00)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ9·î·î¼¡ºâÀ¯¼ý»Ù (11Æü3:00)
¡¡¡¦¥Îー¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ÎÈ¯É½
¡¡¡¦EU·ÐºÑ¡¦ºâÌ³Áê (ECOFIN) Íý»ö²ñ
¡¡¡¦G20ËÇ°×¡¦Åê»ñÁê²ñ¹ç (Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦Åì¥±ー¥×¡¢～11Æü)
¡¡¡¦G20¥¨¥Í¥ë¥®ー°Ü¹ÔÁê²ñ¹ç (Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥à¥×¥Þ¥é¥ó¥¬)
¡¡¡¦ÆÈÎ©¹ñ²È¶¦Æ±ÂÎ (CIS) ¼óÇ¾²ñµÄ (¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¡¦¥É¥¥¥·¥ã¥ó¥Ù)
¡¡¡¦Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁÏ·úµÇ°Æü
¢¡¿·µ¬¾å¾ì¡¢»Ô¾ìÊÑ¹¹ ¤Ê¤É
¡»ÆüËÜÆ»Ï© <1884> [Åì¾Ú£Ð]¡§¾å¾ìÇÑ»ß
―――――――――――――――――――10·î11Æü (ÅÚ) ――
ÆÃ¤Ë¤Ê¤·
―――――――――――――――――――10·î12Æü (Æü) ――
¢¡¹ñºÝ·ÐºÑ£å£ô£ã
¡¡¡¦¥«¥á¥ëー¥óÂçÅýÎÎÁª
¡¡¢¨¡Ö¡ú¡×¤ÏÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥«¥Ã¥³ ()Æâ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¡£
