¤¢¤¿¤é¤è ¤Ò¤È¤ß¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ëED¼çÂê²Î¤¬ËÜÆü²ò¶Ø
¤¢¤¿¤é¤è¤Î¤Ò¤È¤ß¡ÊVo, G¡Ë¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¤Õ¤¿¤ê¡×¤¬¡¢ËÜÆü10·î5Æü16»þ30Ê¬¤«¤é¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ë¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
º£ºî¡Ö¤Õ¤¿¤ê¡×¤Ï·àÃæ¤Î¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×(CV:¹âÌøÃÎÍÕ)¤È¥¿¥í¥â¥¯¥í¥¹(CV:Âç¶õÄ¾Èþ)¤¬²Î¤¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¸ß¤¤¤Ë¹â¤ß¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¯»ÑÀª¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÎÏ¶¯¤¯Á¡ºÙ¤Ê¥³¡¼¥é¥¹¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¾þ¤ë¤ËÁê±þ¤·¤¤1¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Íè½µ10·î8Æü¤Ë¤¢¤¿¤é¤è¤Ï¥Ë¥å¡¼¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØË¢Ë÷¤ÎÌ´¤Ï¸¸¤Ë¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Ç¡¢Àè¹ÔÇÛ¿®¶Ê¡ÖÄ«Æä¡×¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹ºÑ¤ß¤À¡£¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ã¤¢¤¿¤é¤è¡ÖÌ´¸ì¤ê Yume-gatari¡×TOUR 2025¡ä¤â³«ºÅÃæ¤Ç¡¢³¤³°9ÅÔ»Ô¤ÈÆüËÜ5ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ê¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹ñÆâ³°¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◼︎ ¤Ò¤È¤ß¥³¥á¥ó¥È
¡ÈÁö¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤È¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¤¬ÉÁ¤¯ÁÛ¤¤¤äÌ¤Íè¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤È¤¤¤¦·Á¤Ç´ó¤êÅº¤¨¤¿¤é¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç½ñ¤²¼¤í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀ¼¤¬¾è¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¤Îµ±¤¤È°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»ä¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¥¢¥Ë¥á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¡×
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¡×ÇÛ¿®Æü: 10/15
ÇÛ¿®URL: https://lnk.to/cinderellagray1015
¥·¥ó¥°¥ëÈ¯ÇäÆü: 11/26
URL: https://lnk.to/cinderellagray1005
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë
2025Ç¯10·î5Æü¤«¤é¡¢Ëè½µÆüÍË16»þ30Ê¬¡ÁÊüÁ÷
¡ÊTBS·ÏÁ´¶É28¶É¥Í¥Ã¥È¤Û¤«¡Ë
https://anime-cinderellagray.com/
¤¢¤¿¤é¤è New Mini Album ¡ØË¢Ë÷¤ÎÌ´¤Ï¸¸¤Ë¡Ù
2025.10.8 Release
¹ØÆþ : https://asab.lnk.to/atarayo20251008AL
Àè¹ÔÇÛ¿®¶Ê ¡ØÄ«Æä¡Ù
2025.9.17 Digital Release
Streaming & Download : https://asab.lnk.to/asanagi