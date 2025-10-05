¡Ö²áµî¤Î¤³¤È¤Ï¥´¥ßÈ¢¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¡×¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤¬¶¯¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¤ÇµÕÅ¾ÃÆ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¡×¤ÈÀä»¿¡¡Á°²ó¤ÏÍîµå¸å¤Ë2ÂÇÅÀ
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5-3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
µÕÅ¾¤Î3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤¬´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬2²ó¤Ë3ÅÀ¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢6²ó¤Ë¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç2ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ7²ó¡¢1ÎÝ2ÎÝ¤«¤éÂçÃ«Áª¼ê¤È¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤¬ËÞÂà¤·2¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢3ÈÖ¤Î¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼Áª¼ê¤¬¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø3¥é¥ó¤òÊü¤Á´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼Áª¼ê¤Ï»î¹ç¸å¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤òÁÀ¤Ã¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯1ÅÀ¤ò²Ô¤´¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï½éÀï¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó2ËÜ¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡£Âè2Àï¤Ç¤Ï½é²ó¤Ë¥Õ¥é¥¤¤ò¥¨¥é¡¼¤¹¤ëÃ×Ì¿Åª¤Ê¥ß¥¹¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬6²ó¤Ë2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ°¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿Âç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²áµî¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Ï¥´¥ßÈ¢¤Ë¼Î¤Æ¤Æº£¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤³¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂé¸ïÌ£(¤À¤¤¤´¤ß)¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£