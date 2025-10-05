¥Ï¥ï¥¤¡¦¥ï¥¤¥¥¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¤òÆÈ¤êÀê¤á¡ª¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó ¥«¥Ô¥ª¥é¥Ë ¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç³ð¤¨¤ëÀä·Ê¥¹¥Æ¥¤
¥«¥Ô¥ª¥é¥Ë²¦ÈÞ¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¡¢¥ï¥¤¥¥¤ÎÎò»Ë¤Èµ¤ÉÊ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë
¥Ï¥ï¥¤²¦Ä«»þÂå¤Ë»üÁ±¤ä¶µ°é¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤«¤é·É°¦¤µ¤ì¤¿¥«¥Ô¥ª¥é¥Ë²¦ÈÞ¡£¤½¤ÎÌ¾¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó ¥«¥Ô¥ª¥é¥Ë ¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ï¡¢¥ï¥¤¥¥¤Ë¤ª¤±¤ëÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¤ò´Ö¶á¤ËË¾¤àÀä¹¥¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÐÊ¤ß¡¢³«ÊüÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿µÒ¼¼¤ä¥í¥Ó¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¸Å¤ÎÉ¤¥Ï¥ï¥¤¤ÎÌÌ±Æ¤È¸½ÂåÅª¤Ê²÷Å¬¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¶õµ¤¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥È¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ï¥ï¥¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÚºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ê¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£µ¤ÉÊ¤È¤¯¤Ä¤í¤®¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢¾å¼Á¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó ¥«¥Ô¥ª¥é¥Ë ¥Û¥Æ¥ë¡×¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É»á¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¥Ã¥Á¥ã¡¼»á¡¢¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ü¡¼¥Ç¥ó»á¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥ï¥¤ºß½»¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤¬¿ôÂ¿¤¯¾þ¤é¤ì¤¿¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥í¥Ó¡¼¤¬·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ã¥É¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥â¥À¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥Ó¡¼¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥½¥Õ¥¡¡¼¤ä°Ø»Ò¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¥«¥Õ¥§¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»Å»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÃÄ¤é¤ó¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¡¢¤È¤Æ¤âµï¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ï2¥«½ê¤¢¤ê¡¢1¤Ä¤Ï¥«¥Ô¥ª¥é¥Ë¸ø±à¤ËÌÌ¤·¤¿¥«¥Ñ¥Õ¥ëÄÌ¤ê±è¤¤¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï¼Ö´ó¤»¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Ó¡¼³¬¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤½Ð¿È¤Ç¡¢À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë2ÅÙµ±¤¤¤¿¥Ï¥ó¥¹¡¦¥Ò¡¼¥Ç¥Þ¥ó»á¤¬¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÇºÇ½é¤ËÀßÎ©¤·¤¿¥µ¡¼¥Õ¥¹¥¯¡¼¥ë¡ÖHans Hedemann Surf School¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ó¡¼³¬¤Ë¤â¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥¢¥ÕÅç¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥µ¡¼¥Õ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¥Ã¥Á¥ã¡¼»á¤Î¥¢¡¼¥È¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¥Ã¥Á¥ã¡¼»á¤ÎºîÉÊ¡Ö¥ï¥¤¥¥¥Õ¥¡¥ó¡×¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ëÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¢¥ï¡¼¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ê¥ó¥°¡¢¥«¥Ô¥ª¥é¥Ë¸ø±àÆâ¤Î¥ï¥¤¥¥¥·¥§¥ë¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÈà¤¬°¦¤¹¤ë¥ï¥¤¥¥¤Î½Ö´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ÎÉã¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ç¥å¡¼¥¯¡¦¥«¥Ï¥Ê¥â¥¯»á¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¤ÈÆ±¤¸¥Ü¡¼¥É¤ä¡¢Èà¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤È°ì½ï¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Û¥Ã¥È¥«¡¼¥ë¤Î¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¤Ï¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥Î¡¼¥ë»á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥°¥ì¥Ã¥°»á¤Ï¡¢1969Ç¯¤Ë40¥Õ¥£¡¼¥È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¦¥§¡¼¥Ö¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¹¥¯¤Î¸å¤í¤Ë¤â¥Ï¥ï¥¤¤Î¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥¢¡¼¥È¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¥¸¥å¡¼¥¹´Ì¤òÁª¤Ù¤ë¤¦¤ì¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2³¬¤Ë¤¢¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¥¯¥é¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¤Ï¡¢²¦²È¤Î¾ÓÁü²è¤òÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç±£¤ì²È¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¦¥ó¥¸¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÚºß¼Ô¤Î¤ß¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢ÊÒ¶ù¤Ë¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¥Ó¥¸¥¿¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥¡¡¼¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¿¿ô¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥ï¥¤¥¥¤Î³¤¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¤òÌÜ¤ÎÁ°¤ËË¾¤à¡¢Ç÷ÎÏ¤ÎÀä·Ê¤ÎµÒ¼¼
¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó ¥«¥Ô¥ª¥é¥Ë ¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ë¤Ï¡¢36¼¼¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¤ò´Þ¤àÁ´315¼¼¤ÎµÒ¼¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢µÒ¼¼¤«¤é¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¤È¥ï¥¤¥¥¤Î³¤¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µÒ¼¼¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¿¿ÀµÌÌ¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¤È¡¢±¦Â¦¤Ë¹¤¬¤ë¥ï¥¤¥¥¤ÎÀÄ¤¤³¤¤È¶õ¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î·Ê¿§¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤â¥¥ó¥°¥Ù¥Ã¥É¤«¤é¤âÆ±¤¸·Ê¿§¤òË¾¤á¡¢ËèÄ«ÌÜ³Ð¤á¤Î½Ö´Ö¤«¤é¤³¤ÎìÔÂô¤ÊÄ¯Ë¾¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
µÒ¼¼¤Î¹¤µ¤Ï¡¢Ìó24¡Á30Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢³¬¿ô¤ä°ÌÃÖ¤Ë¤è¤ê¼ã´³°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤»¤ë½½Ê¬¤Ê¹¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÒ¼¼¤Ë¤â¥¢¡¼¥È¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾åÉô¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥¤¥¥½Ð¿È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É»á¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¼Æâ¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥ËÎäÂ¢¸Ë¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡Ê¾å°Ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎµÒ¼¼¤Î¤ß¡Ë¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥È¥ë¤ò´°È÷¡£´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥Ü¥È¥ë¤ò»È¤Ã¤Æµë¿å¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤«¤é¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¤³¤ÎÀä·Ê¡ª ´ã²¼¤Ë¤Ï¥Û¥Î¥ë¥ëÆ°Êª±à¤¬¤¢¤ê¡¢±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢Æ°Êª¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£Ë¤«¤ÊÎÐ¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¿´¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¤òË¾¤àìÔÂô¤ÊÆÃÅùÀÊ¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ÖÉÕ¥·¥ã¥ï¡¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÀöÌÌÂæ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥ô¥¡¥Ë¥Æ¥£¥¥Ã¥È¡¢¥·¥§¡¼¥Ó¥ó¥°¥¥Ã¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¾å°Ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎµÒ¼¼¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤ä¥í¡¼¥Ö¤¬¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àä·Ê¥×¡¼¥ë¤È¥¸¥à¡¢¥ì¥¤¥á¥¤¥¥ó¥°¤ä¥è¥¬¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
µÒ¼¼¤«¤é¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¤ò´Ö¶á¤ËË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¡¼¥ë¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¥×¡¼¥ë¤«¤é¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¶á¤µ¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¤òË¾¤á¤Þ¤¹¡£¥×¡¼¥ë¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ç¥Ã¥¯¡×¤ÈÆ±¤¸3³¬¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3³¬¤ÎLEAHI¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤Î¥é¥Ê¥¤¡Ö¥ì¥¢¥Ò¥é¥Ê¥¤¡×¤Ç¤Ï¡¢Ëè½µÆü¡¦¿å¡¦¶âÍË¤ÎÄ«8¡Á9»þ¤Ë¥è¥¬¥¯¥é¥¹¤ò³«ºÅ¡£»²²Ã¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¹¥¯¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Ëè½µ²Ð¡¦¿å¡¦ÅÚÍË¤Î10»þ30Ê¬¡Á11»þ30Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ó¡¼¤Ç¥ì¥¤¥á¥¤¥¥ó¥°¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¥í¥Ó¡¼¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥º¡¦¥Ò¡¼¥Ç¥Þ¥ó¡¦¥µ¡¼¥Õ¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï±ÇÁü¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¥µ¡¼¥Õ¡¦¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡Ê¥µ¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÏÍÎÁ¤Ë¤ÆÆ±¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÇÂÎ¸³²Ä¡Ë¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°´õË¾¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡ÖQK Run Club¡×¤¬Ëè½µÅÚÍË¤ÎÄ«7»þ¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ÏÌµÎÁ¡£»²²Ã¤Ë¤Ï»öÁ°¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¹¥¯¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
24»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï2³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ä´ï¶ñ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í»ÀÁÇ±¿Æ°¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤ÏÂç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤âÈ÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ºÌ¤ÊÀßÈ÷¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆÃÅùÀÊ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ç¥Ã¥¯¡×¤È¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨È´·²¤Î¥«¥Õ¥§¡Ö¥Î¥Ã¥Ä ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥º¡×
¥Ç¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë3³¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Ä«¿©¡Ê6¡Á10»þ¡Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ê10¡Á15»þ¡Ë¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¢¥ï¡¼¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯ 14¡Á18»þ¡¢¥Õ¡¼¥É 16¡Á18»þ¡Ë¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¡Ê16¡Á22»þ¡¿¶â¡¦ÅÚÍË¤Ï23»þ¤Þ¤Ç¡Ë¤È¡¢°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æ¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
±ß°Â¤Îº£¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¢¥ï¡¼¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¥Þ¥¤¥¿¥¤¡×¤ÏÄÌ¾ï $18 ¤¬ $12¡¢¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡×¤ÏÄÌ¾ï $11 ¤¬ $8 ¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤Î¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¥Õ¥é¥¤¡×¤âÄÌ¾ï $11 ¤¬ $9 ¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ï¥Þ¥Á¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¡×¡Ê$19 ¢ª $15¡Ë¡¢¡Ö¥ï¥¤¥Ý¥ê ¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À¡×¡Ê$18 ¢ª $13¡Ë¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥é¥¤¥À¡¼3¸Ä¡×¡Ê$21 ¢ª $15¡Ë¡¢¡Öµí¥·¥ç¡¼¥È¥ê¥Ö¤Î¾ø¤·¼Ñ¡×¡Ê$36 ¢ª $29¡Ë¤Ê¤É¡¢Á°ºÚ¤«¤é¥á¥¤¥ó¤Þ¤Ç½¼¼Â¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ìÔÂô¤Ê¿©»ö¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë1³¬¤Î¥«¥Ñ¥Õ¥ëÄÌ¤ê±è¤¤¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤òÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¥«¥Õ¥§¡Ö¥Î¥Ã¥Ä ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Ç¤¹¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¡¢ËèÆü¡¢6¡Á16»þ¤Ç¡¢Ä«Áá¤¯¤«¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¢¥Ù¡¼¥°¥ë¡¢¥¢¥µ¥¤¥Ü¥¦¥ë¤Ê¤É¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢6»þ¤«¤é14»þ30Ê¬¤Ï¡¢3³¬¤Î¡Ö¥Ç¥Ã¥¯¡×¤Î¥í¥³¥â¥³¤ä¥¨¥Ã¥°¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¤Ê¤É¡¢°ìÉô¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥«¥Õ¥§¤«¤éÃíÊ¸¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¿ô¤¢¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤é¡¢¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡¦¥Ô¡¼¥Æ¥£¡¼¥é¥Æ¡×¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Û¡¼¥à¥á¥¤¥É¥ì¥â¥Í¡¼¥É¡×¤ò¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£14¡Á16»þ¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¢¥ï¡¼¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ËõÃã¥é¥Æ¡×¤Ï¡¢$8¤«¤é$6.5¤Ë¡£¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¡¢¥Ó¡¼¥ë¡¢¥ï¥¤¥ó¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¢¥ï¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Î¥Ã¥Ä ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ä¥Ü¥È¥ë¡¢¡Ö¥Ç¥Ã¥¯¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ä«¿©¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥Ã¥¯¡×¤Ç³Ú¤·¤à¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¥Î¥Ã¥Ä ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Ç¥¢¥µ¥¤¥Ü¥¦¥ë¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤ªÉô²°¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¦¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó ¥«¥Ô¥ª¥é¥Ë ¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¤È¥ï¥¤¥¥¤Î³¤¤òË¾¤àµÒ¼¼¤äÀä·Ê¥×¡¼¥ë¡¢½¼¼Â¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢ÃÏ¸µ¥¢¡¼¥È¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¥í¥Ó¡¼¤Ê¤É¡¢ìÔÂô¤ÇÊ¸²½Åª¤ÊÂÚºß¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ç¥Ã¥¯¡×¤Ç¤ÏÀä·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò´®Ç½¤Ç¤¡¢Ä«¿©¤ä¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¢¥ï¡¼¤âËþµÊ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥«¥Õ¥§¡Ö¥Î¥Ã¥Ä ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Õ¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢³«Êü´¶¤¢¤ë¶õ´Ö¤ÇÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤È¤Î²ñÏÃ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ï¥¤¤é¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤ÇËþµÊ¤Ç¤¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¼¡²ó¤Î¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¤¼¤ÒÀä·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ëµÒ¼¼¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥×¡¼¥ë¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¯¥¤¡¼¥ó ¥«¥Ô¥ª¥é¥Ë ¥Û¥Æ¥ë
½»½ê¡§150 Kapahulu Ave,Honolulu, HI 96815
TEL¡§808-922-1941
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡§15»þ¡Á
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡§¡Á11»þ
¼¼ÎÁ¾ÜºÙ¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼377¥É¥ë¡Á¡¢¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼252¥É¥ë¡Á¡Ê½£ÀÇ¡¦¥ª¥¢¥ÕÅç½ÉÇñÀÇÊÌ¡Ë¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ÎÁ¶â1Çñ1¼¼¤Ë¤Ä¤50¥É¥ë¡Ü½£ÀÇ
URL¡§https://jp.queenkapiolani.com/
Text¡§µÜËÜ¼Ó³¨
Photo¡§µÜËÜ¼Ó³¨¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó ¥«¥Ô¥ª¥é¥Ë ¥Û¥Æ¥ë
