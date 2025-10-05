¥Æ¥ìÄ«¡¡ÍèÇ¯1·î2Æü¡ÖÌÚÍü·ûÉð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄKING¡ª¡×ÊüÁ÷¡¡ºòÇ¯¤Þ¤Ç¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¡×¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀÎÅÍÜÃæ
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬ÍèÇ¯1·î2Æü¤Ë¡Ö¿·½Õ¥É¥ê¡¼¥à¥Ð¥È¥ë2026¡¡ÌÚÍü·ûÉð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄKING¡ª¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬5Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æüº¢¤«¤é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤â¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤ÎÌÚÍü·ûÉð¡Ê63¡Ë¤¬¸½Ìò¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¡¢²Ú¡¹¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬ÆÀ°Õ¤Ê·ÝÇ½¿Í¤ò¾·½¸¡£ÌÚÍü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¤â¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶¥µ»¤Ç¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¡¦¿åÃ«Ë¡Ê73¡Ë¤â»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¶É¤Ç¤Ï¡¢Àµ·î¤Ë¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¤Ï²¶¤À¡ª¡ª¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤Î¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ê63¡Ë¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢¸½ÌòÌîµåÁª¼ê¤ÈÌîµåÈ×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÂÐ·è¤ò¹Ô¤¦´ë²è¡Ö¥ê¥¢¥ëÌîµåBAN¡×¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢ºòÇ¯¤âÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ç2¥±¥¿¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÀÐ¶¶¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢¸½ºß¤âÎÅÍÜÃæ¡£¤³¤Î¾õ¶·¤«¤éÍèÇ¯¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄKING¡ª¡×¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄKING¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò½ÀÆ»100¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¡Ê29¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢Î¦¾å¡¢Âîµå¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¢¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶¥µ»¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬½¸·ë¤·¤Æ¡¢°Û¼ï¶¥µ»¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄKING¤ÏÃ¯¤À¡ª¡©¡×¡Ê²¾¡Ë¤¬ÌÜ¶Ì´ë²è¤È¤Ê¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥´¥ë¥Õ¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Î¾¡Éé´ë²è¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¶É¤Ï¡Ö¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ä¶¹ë²Ú¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂÐ·è¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÚÍü¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëÌ´¤ÎÂÐ·è¤¬Àµ·î¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£