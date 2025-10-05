¥¤¥ó¥¯¤È°ì½ï¤Ë¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ß¤¿¤¤¡£½¤Íý¤µ¤ì¤¿ËüÇ¯É®¤ò¼ê¤Ë¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿½÷À¡¿¤¬¤é¤¯¤¿¤«¤é©
¡Ø¤¬¤é¤¯¤¿¤«¤é¡Ù¡Êpikomaro/KADOKAWA¡ËÂè9²ó¡ÚÁ´9²ó¡Û
À¾²®·¦¤Î¹üÆ¡ÄÌ¤ê¤Ë¤¢¤ë¸Å¤Ó¤¿·úÊª¤Î¡Ö¶å½½¶å¾¦Å¹¡×¡£¤³¤³¤Ï¤«¤Ä¤Æ¿Í¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤«¤éÃ¯¤Î¤³¤È¤â¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃË¡¦»Ë¤È¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¡Ö¿åÅ©¡×¤ÎÉÕÁÓ¿À¤Ç¤¢¤ê¡Ö¹üÆ¡ÉÊ¤Î¡Èµ²±¡É¤ò»ë¤ëÇ½ÎÏ¡×¤ò»ý¤Ä¾¯Ç¯¡¦¤Þ¤·¤í¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¹üÆ¡ÉÊÅ¹¤À¡£Û©¤¯ÉÕ¤¤ÎÉÊ¤Ð¤«¤ê»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤ÎÅ¹¤Ç¡¢Æó¿Í¤Ï¤Þ¤·¤í¤ÎÇ½ÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ªµÒ¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£¿Í·ù¤¤ÃË¤ÈÉÕÁÓ¿À¾¯Ç¯¤Ë¤è¤ë¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤Ç¿´²¹¤Þ¤ëÉÔ²Ä»×µÄ¹üÆ¡´ñëý¡Ø¤¬¤é¤¯¤¿¤«¤é¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
À¾²®·¦¤Î¹üÆ¡ÄÌ¤ê¤Ë¤¢¤ë¸Å¤Ó¤¿·úÊª¤Î¡Ö¶å½½¶å¾¦Å¹¡×¡£¤³¤³¤Ï¤«¤Ä¤Æ¿Í¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤«¤éÃ¯¤Î¤³¤È¤â¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃË¡¦»Ë¤È¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¡Ö¿åÅ©¡×¤ÎÉÕÁÓ¿À¤Ç¤¢¤ê¡Ö¹üÆ¡ÉÊ¤Î¡Èµ²±¡É¤ò»ë¤ëÇ½ÎÏ¡×¤ò»ý¤Ä¾¯Ç¯¡¦¤Þ¤·¤í¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¹üÆ¡ÉÊÅ¹¤À¡£Û©¤¯ÉÕ¤¤ÎÉÊ¤Ð¤«¤ê»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤ÎÅ¹¤Ç¡¢Æó¿Í¤Ï¤Þ¤·¤í¤ÎÇ½ÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ªµÒ¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£¿Í·ù¤¤ÃË¤ÈÉÕÁÓ¿À¾¯Ç¯¤Ë¤è¤ë¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤Ç¿´²¹¤Þ¤ëÉÔ²Ä»×µÄ¹üÆ¡´ñëý¡Ø¤¬¤é¤¯¤¿¤«¤é¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª