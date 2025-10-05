¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ò»¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×ºÇ¤â¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê²Õ½ê¤Ï¤É¤³¡© ¡È¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡É¤Ê¤Î¤Ë»¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¤½¤ÎÍýÍ³¤âÀÚ¼Â¤À¤Ã¤¿¡ª
¡Ö¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¼Ö¤ò»¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¡×¤ä¤½¤Î²Õ½ê¡¢¤Þ¤¿½¤Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤òÊç½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤ß¤ó¤Ê¥Ê¥¼»¤¤Ã¤¿¡©¡Û¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Ê²èÁü¡Ë
¡¡²óÅú¼ÔÁ´°÷¤¬¡Ö¼Ö¤ò»¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö1¡Á5²ó¤Û¤É¤¢¤ë¡×¤¬85.7¡ó¤ÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»¤¤Ã¤¿²Õ½ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥Ç¥£º¸Á°¡×¤¬25.4¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¸å¡×¡Ê15.9¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥Ü¥Ç¥£º¸¸å¡×¡Ê14.3¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥Û¥¤¡¼¥ë¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¡×¡Ê11.1¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃó¼Ö¾ì¤ÎÃ¼¤ËÃó¼Ö¤¹¤ë»þÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ò»¤¤Ã¤¿¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡¦±¿Å¾Îò30Ç¯°Ê¾å¡Ë
¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤¤Ë±¦Â¦¤Î¥ß¥é¡¼¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆÀÞ¤ì¤¿¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡¦±¿Å¾Îò30Ç¯°Ê¾å¡Ë
¡Ö¼Ö¤òº¸Ã¼¤Ë´ó¤»º¸ÀÞ¤·¤¿½ê¡¢ÂÉ³Ñ¤òÀÚ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«º¸¸åÎØ¤¬±ïÀÐ¤È·Ú¤¯¾×ÆÍ¡×¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ¡¦±¿Å¾Îò3Ç¯°Ê²¼¡Ë
¡Ö¶¹¤¤Ãó¼Ö¾ì¤ÇÌÜÂ¬¤ò¸í¤ê¥Û¥¤¥ë¤ò±ïÀÐ¤Ë»¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦±¿Å¾Îò30Ç¯°Ê²¼¡Ë
¡Ö¥ß¥é¡¼¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤ËÄã¤¤ÌÚ¤ÎÃì¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡¦±¿Å¾Îò30Ç¯°Ê²¼¡Ë
¡¡Â¾¤Ë¤â¡Ö¥Ü¥Ç¥£±¦Á°¡×¡Ê9.5¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥Ñ¡¼Á°¡×¡Ê7.9¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥Ñ¡¼º¸¡×¡Ê6.3¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥Ü¥Ç¥£±¦¸å¡×¡Ö¥Ð¥ó¥Ñ¡¼±¦¡×¡Ê4.8¡ó¡Ë¤Ë¤âÉ¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»¤¤ê¤ä¤¹¤¤¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¹²¤Æ¤Æ¤Æ¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦±¿Å¾Îò30Ç¯°Ê¾å¡Ë¡¢¡Öð§Ï©¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÆþ¤ë»þ¤Ë±¦Á°¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤Ë»¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¤Ë¸å¤Çµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦±¿Å¾Îò30Ç¯°Ê²¼¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤äÃó¼Ö»þ¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡×¡¢¤Þ¤¿¡Öº¸ÀÞ¡×»þ¤ËÂ¿¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãó¼Ö»þ¤Ë¡Ö¿Æ¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤Æ¹ß¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢±¦Â¦¤Ë´ó¤»¤¹¤®¤¿¡×¡Ê70Âå°Ê¾å¡¦±¿Å¾Îò30Ç¯°Ê¾å¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¾è¼Ô¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÜ¿¨ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö±ïÀÐ¡×¤¬31.7¡ó¤ÇºÇÂ¿¡¢¡ÖÊÉ¡×¤¬25.4¡ó¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»à³Ñ¤Î±ïÀÐ¤Ç»¤¤Ã¤¿¡×¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡¦±¿Å¾Îò30Ç¯°Ê²¼¡Ë
¡Öº¸ÀÞ¤·¤¿»þ±ïÀÐ¤Ëº¸¸å¤í¥¿¥¤¥ä¶áÊÕ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦±¿Å¾Îò30Ç¯°Ê²¼¡Ë
¡Ö¶¹¤¤Ãó¼Ö¾ìÆâ¤Ë¤Æ¡¢»à³Ñ¤ÎÀäÌ¯¤Ê¹â¤µ¤Ë±ïÀÐ¤¬¤¢¤ê¡¢Á°¤«¤éÍè¤ë¼Ö¤ËÆ»¤ò¾ù¤í¤¦¤È¸å¤Ë²¼¤Ã¤¿ºÝ¤Ë»¤¤Ã¤¿¡×¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡¦±¿Å¾Îò20Ç¯°Ê²¼¡Ë
¡ÖÃó¼Ö»þ¤ËÌýÃÇ¤·¤Æ¡£1ÈÖ¹ó¤¤¤Î¤Ï¼Ö»ß¤á¤Î´Ö¤ò»¤¤êÈ´¤±¸å¤í¤ÎÊÉ¤Ø¡£ÆÍµ¯¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ·ê¤¬³«¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡¦±¿Å¾Îò30Ç¯°Ê¾å¡Ë
¡¡ÆÃ¤ËÄã¤¤±ïÀÐ¤Ï»à³Ñ¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢µ¤¤Å¤«¤º¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í½´ü¤»¤ÌÀÜ¿¨¡¢Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÅÃì¡Ê14.3¡ó¡Ë¤ä¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¡Ê7.9¡ó¡Ë¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²óÅú¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãó¼Ö¾ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë
¡Ö¶¹¤¤ÂÞ¾®Ï©¤ÇÌµÍý¤ä¤êÀÚ¤êÊÖ¤·¤·¤è¤¦¤È¤·¤ÆÅÅÃì¤Ë»¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡¦±¿Å¾Îò3Ç¯°Ê²¼¡Ë
¡Ö¥«¡¼¥Ö¤ò¤Þ¤¬¤ê¤¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ë¾×ÆÍ¡Ë¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦±¿Å¾Îò10Ç¯°Ê²¼¡Ë
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Î¸åÊýÉÔÃí°Õ¤Ë¤è¤ëÀÜ¿¨»ö¸Î¡×¡Ê40Âå¡¦±¿Å¾Îò30Ç¯°Ê²¼¡Ë¡¢¥¬¥ì¡¼¥¸Æâ¤Ç¼«¿È¤¬½êÍ¤¹¤ëÊÌ¤Î¼Ö¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ä¡¢¼ù»éÀ½¥Ý¡¼¥ë¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¥±¡¼¥¹¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢»à³Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»³Æ»¤¬Íî¤ÁÍÕ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤ÇÀ©¸æ¤ò¼º¤Ã¤Æ¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ë·ãÆÍ¡×¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ¡¦±¿Å¾Îò3Ç¯°Ê²¼¡Ë
¡Ö³¤ÊÕ¤Î¶¹¤¤¾ì½ê¤ËÃó¼Ö¤·¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ½Ð¸Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢»à³Ñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Âç¤ÌÜ¤ÎÀÐ¤Ë¥Ð¥ó¥Ñ¡¼²¼¤ò¤¢¤Æ¤¿¡×¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡¦±¿Å¾Îò20Ç¯°Ê²¼¡Ë
¡ÖÅà·ë¡¢´Ë¤¤²¼¤êºä¡×¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡¦±¿Å¾Îò30Ç¯°Ê²¼¡Ë
¡ÖÌ¤´°À®¤ÎÆ»Ï©¤ÎÌ¤ÊÞÁõ¤Î¿¼¤á¤Î±ïÀÐ¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡¦±¿Å¾Îò30Ç¯°Ê¾å¡Ë
¡¡Â¾Êý¡¢Æ»Ï©¤äÀßÈ÷¤ÎÎô²½¡¦ÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ë»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²È¤ÎÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÆ»Ï©¤È¤Î¶¤Î±ïÀÐ¤¬¸þ¤«¤¤¤Î¹©¾ì¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÆþ½Ð¸Ë¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ÇÇËÂ»¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°ÎØ¤¬¤½¤Î±ú¤ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¼ÖÂÎ¤¬·¹¤¥Õ¥§¥ó¥À¡¼ÉôÊ¬¤¬ÅÅÃì¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡¦±¿Å¾Îò30Ç¯°Ê¾å¡Ë
¡ÖÃó¼Ö¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤Î¼Ö»ß¤á¤¬¸ò´¹¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¹â¤µ¤¬¿ô¥»¥ó¥Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÁ°¸þ¤Ãó¼Ö¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ò»¤¤ê¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Î²¼Éô¤Ë»¤¤ê½ý¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦±¿Å¾Îò30Ç¯°Ê¾å¡Ë
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤äÀßÈ÷¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
