¼¯Åç¤È¼¹Ç°¥É¥í¡¼¤ÎGÂçºå»Ø´ø´±¡Ö70Ê¬²á¤®¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¡×ÀïÎ¬¥Ô¥¿¥ê¡õ°ì¿¹PK¥¹¥È¥Ã¥×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¡¡¼¯Åç¡¡0¡½0¡¡GÂçºå¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡GÂçºå¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ý¥ä¥È¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¡¤ÁÅÀ1¤Î²ÁÃÍ¤ÏÂç¤¤¤¡£¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1¤ò¼è¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»î¹çÆâÍÆ¡£Àï¤¤Êý¡¢ÊýË¡¤ò´Þ¤á¤Æ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¼¯Åç¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬70Ê¬²á¤®¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾å²ó¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¡×¡£¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï9»î¹ç¾¡¤ÁÀ±¤Ê¤¯¡¢¥ê¡¼¥°ÀïÏ¢¾¡¤â¡Ö5¡×¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¤·¤ÆÈá´Ñ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤â·ë²Ì¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ACL2¤ÎÅ¨ÃÏ¥é¡¼¥Á¥ã¥Ö¥ê¡¼Àï¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤«¤éÃæ2Æü¡£¹â²¹Â¿¼¾¤Î²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ÈÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤òÈ¼¤¦¥Ï¡¼¥É¤ÊÆüÄø¤Ç¡¢Æ±Àï¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó7¿Í¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï½¾Íè¤Î4¡½2¡½3¡½1¤«¤é3¡½4¡½2¡½1¤Ë¤·¡¢¼éÈ÷¤Î°ÂÄê¤òÍ¥Àè¡£ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤ä¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î·ÁÀ®¤Ç¤âÁÇÂ®¤¯¡¢¼¯Åç¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤ËÂ¤¬»ß¤Þ¤ê¤À¤·¤¿¸åÈ¾40Ê¬Á°¸å¤«¤é¤ÏËÉÀï°ìÊý¡£»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤ÏPK¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤À¤¬GK°ì¿¹½ã¤¬¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¡£ÆüÄø¤ÎÉÔÍø¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤»¤º¤ËÁ´°÷¤¬Áö¤ê¡¢µåºÝ¤ÇÀï¤¤¡¢ÂÑ¤¨ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÁ°Æü4Æü¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿2°Ì¡¦µþÅÔ¤È3°Ì¡¦¿À¸Í¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£¤¿¤À¶ì¤·¤¤Ï¢Àï¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¡£