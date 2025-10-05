ÎëÌÚÊ¡¡¡·ÝÎò20Ç¯ÌÜ¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¡×¡¡Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë·ë²Ì¤òµá¤á¤Ê¤¤¡×
¡¡»ÒÌò½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÎëÌÚÊ¡¡Ê21¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥á¥·¥É¥é¡¡¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2006Ç¯¡¢1ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÎëÌÚ¤Î¤è¤¦¤ËÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤Ù¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¡Ö¤¹¤°¤Ë·ë²Ì¤òµá¤á¤Ê¤¤¡£¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Çä¤ì¤ëÇä¤ì¤Ê¤¤¤ÎÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤âÂ³¤±¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£
¡¡Î¾¿Æ¤¬¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì´¡¢ÌÜÉ¸¤ò¡ÖÀäÂÐ¤ËÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÌ´¤òÈÝÄê¤¹¤ë¿Í¤¬¡¢°ìÈÖ¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ä¤é¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡¢Ì´¤òÌ´¤È¤·¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤éÀ¨¤¯¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç·ÝÎò20Ç¯ÌÜ¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌîË¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£