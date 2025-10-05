ÀèÈ¯¢ªÍÞ¤¨¤ÇÂç³èÌö¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¸ì¤Ã¤¿¡È¥ê¥ê¡¼¥ÕÅ¾¸þ¡É·èÃÇ¤Î¿¿Áê¡Ö2¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤è¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¡ÖÀèÈ¯¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤è¤ê¤â¡Ä¡×
¡ÒÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¤ËÍê¤é¤º¡Ö¼«Ê¬¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Äº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬Çº¤ß¶ì¤·¤ó¤À¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¡õ¡ÖÃæ·Ñ¤®Å¾¸þ¡×¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÆÈÀê¹ðÇò¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö10·î5Æü¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Î½éÀï¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¥«¡¼¥É¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥±¥¬¤Ç°ìÅÙÎ¥Ã¦¤·¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥ê¥ê¡¼¥ÕÅ¾¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·èÃÇ¤Î¿¿Áê¤ò¸ì¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ê½é½Ð¡§¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×2025Ç¯9·î18ÆüÇÛ¿®¡¢¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ä¸ª½ñ¤ÏÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¡Ë
¡¡9·î9Æü¡¢5ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤Ç160¥¥í¤òÏ¢È¯¤·¡¢ºÇÂ®162¥¥í¤òµÏ¿¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤È¤Ï¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿º´¡¹ÌÚ¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¤½¤ÎÅÐÈÄ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
9·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ï3A¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿º´¡¹ÌÚ¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡½¡½²÷Åê¤ÎÄ¾¸å¤Î11Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Èº£¸å¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡£¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¡ÊÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡Ë¤È¡¢¥´¡¼¥à¥º»á¡ÊGM¡Ë¤È¡¢ÄÌÌõ¤ò¸ò¤¨¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ·Ñ¤®¡¢ÀèÈ¯¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Íèµ¨°Ê¹ß¤ÏÀèÈ¯¤ËºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤À¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢9·îËö¤«¤é¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¤É¤¦¤«¡¢¤ÈÁªÂò»è¤ò¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸½ºß¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢¥¹¥Í¥ë¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¢¥·¡¼¥Ï¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÂçÃ«æÆÊ¿¤È6¿Í¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È°ã¤Ã¤ÆÃ»´ü·èÀï¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤Ï3¿Í¤Ç²ó¤·¡¢»Ä¤ê¤ÎÅê¼ê¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥óÍ×°÷¤È¤Ê¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤¬ÀèÈ¯¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ë¡£
¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤¹¤°¤Ë¤Ï²óÅú¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó»ý¤Áµ¢¤ê¡¢ÂåÍý¿Í¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÍÞ¤¨Åê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¤â¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â1ÅÙ¤âÃæ·Ñ¤®¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¡ØÃæ·Ñ¤®¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÅÐÈÄ¥¼¥í¤Ë½ª¤ï¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤Ç¤âºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÅöÁ³¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÂæ½ê»ö¾ð¤â¶ì¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥É´ü´Ö¤â½ª¤ï¤ê¡¢¸½ÍÀïÎÏ¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤À¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë·è°Õ¤Ç¤¹¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤ÏÀèÈ¯¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¤ÎÏÃ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢Èæ³ÓÅª¡¢·èÃÇ¤â¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢5ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤ÇÆÍÇ¡µåÂ®¤¬¥¢¥Ã¥×¤·Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿¿¿Áê¡¢ºÊ¤Î¹çÎ®¤Ê¤É¤¬ËÜ¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀáÌÜÀáÌÜ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö·ëº§¡×¤ä¡Ö¥±¥¬¡×¡¢¡Ö»³ËÜÍ³¿¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡×¡¢¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¡×¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿²áµî¤Îµ»ö¤â¤¹¤Ù¤ÆÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯9·î25Æü¹æ¡Ë