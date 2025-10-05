¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡ÖÀ¨¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡¡²Ú¡¹¤·¤¤ÀáÌÜ¤Î»î¹ç¤ÇÅ¨¾¡¦Íî¹çÇîËþ´ÆÆÄ¤¬Âç¾Ð¤¤¡¡¤Ê¤¼¡©
¡¡BS10¤ÎÌîµå¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤¬2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯OB¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡Ê46¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¸½Ìò»þÂå¤ËÄË¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢2023Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é100²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö100²óµÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡×¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£
¡¡¸Þ½½Íò»á¤Î¤Û¤«¡¢»þ¤Ë¤ÏMC¡¢»þ¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤¤¤¦ÆóÅáÎ®¤ÇÈÖÁÈºÇÂ¿½Ð±é¤ò¸Ø¤ë¿¿ÃæËþ»á¡Ê54¡Ë¤ä¡¢Àî¾å·û¿»á¡Ê50¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¹×¸¥ÅÙ¡É¤Î¹â¤¤3¿Í¤¬¥²¥¹¥È¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡¢Æ±¤¸¤¯Æ±ÈÖÁÈ¤ÇÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄÃÒÆÁ»á¡Ê54¡Ë¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤Ç·çÀÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢100²óµÇ°¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»906»î¹çÅÐÈÄ¤ò¸Ø¤ë¸Þ½½Íò»á¡£ÅÏÊÆÁ°Ç¯¤À¤Ã¤¿2009Ç¯8·î29Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢NPBÄÌ»»500»î¹çÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»þ¤Î¡ÈÄË¤¤¡É»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é¹ß¤ê¤¿¤¬¡¢¥Ð¥ó¥È½èÍý¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤òÈ¯¾É¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÈÄË¤ß¤Ë¤â¤óÀä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²Ú¡¹¤·¤¯¡Ö¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀÁª¼ê¡¢500»î¹çÅÐÈÄ¤Ç¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤Î¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡²ÖÂ«¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢´ÊÃ±¤Ê¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬µ¯¤¡¢½Ð¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¹ø¤¬¡Ä¡£¤Þ¤È¤â¤ËÊâ¤±¤Ê¤¤¡Ä¡£
¡¡·ë¶É¡¢¸Þ½½Íò»á¤Ï¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤é¹ø²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ä²ÖÂ«¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡ÖÀáÌÜ¤Ç¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î»þ¡¢Áê¼ê¤¬ÃæÆü¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¡¢¤¢¤Î¾Ð¤ï¤Ê¤¤Íî¹ç¡ÊÇîËþ¡Ë´ÆÆÄ¤¬¤µ¤¹¤¬¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÀ¨¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤¢¤ÎÆü¤ËÌá¤ì¤ë¤Ê¤é¤¤¤Ä¤ËÌá¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Î»þ¤ËÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤ÏÍî¹ç¤µ¤ó¤Î¾Ð¤¤Ã¥¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡ª¤½¤ì¤Ï¥ª¥Ã¥±¡¼¤Ç¤¹¡ª¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¸Þ½½Íò»á¤À¤Ã¤¿¡£