¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¹©É×¤Ç¤¤¿¡×ÀèÈ¯¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬PS½é¾¡Íø¤âÈ¿¾Ê¡¡¼ºÅÀ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤è¤ê¤â²ù¤ä¤ó¤ÀÂÐÀï
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó(PS)½é¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®¤È¤Ê¤ë¡Ø1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡Ù¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï6²ó3¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ÇPS½é¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢½é²ó¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£¤·¤«¤·¡¢2²ó¤ËÀèÆ¬¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢Ìµ»à1ÎÝ¤«¤é5ÈÖ¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Þ¡¼¥·¥åÁª¼ê¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤òµö¤·¤Æ1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç6ÈÖJ.T.¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼3ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ2¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸åµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤³¤Î²ó3ÅÀ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â3²ó°Ê¹ß¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£¤¹¤ë¤È¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Î3¥é¥ó¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬µÕÅ¾¤·ÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å7²ó¤ËÅê¼ê¸òÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï6²ó89µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ3¡¢Ã¥»°¿¶9¡¢Í¿»Í»àµå2¡¢3¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ¤Ç½é¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢²ñ¸«¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£2²ó¤Î¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤¿¥È¥ê¥×¥ë(3ÎÝÂÇ)¤è¤ê¤â¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¥Þ¡¼¥·¥åÁª¼ê¤Î2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¸å¤Î¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤¬°ìÈÖ¤¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹©É×¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò2½äÌÜ°Ê¹ß¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÎÂÇ·â¤Ï4ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¡õ1»Íµå¤ÎÆâÍÆ¡£4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¼Á¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬5ÂÇÀÊ¤È¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÇ¤Æ¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥à¡¼¥¡¼(¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê)¤È¥Æ¥ª(¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê)¤¬¸å¤í¤Ë¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ïº¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¾ìÌÌ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¤³¤ÎÂÇÀþ¤ÎÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë°ÕÌ£¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ç°ì¤Ä»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤Ë¤¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë°ÕÌ£¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ä¥Ò¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¥Ù¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï7²ó¤ÎT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Ë¤è¤ë·è¾¡3¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤³¤½¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂé¸ïÌ£(¤À¤¤¤´¤ß)¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬½Ð¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£