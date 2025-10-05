ºÇ½ªÀï¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡ª¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬ºÇÂ¿¾¡¡õ¿ù»³°ì¼ù¤¬¥»¡¼¥Ö²¦¤Ëµ±¤¯
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ 5-2 ¥í¥Ã¥Æ(5Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó)
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¤È¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¤¬¡¢¤È¤â¤Ëº£µ¨ºÇ½ªÀï¤Ç¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÂ¿¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀèÈ¯¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç6²ó1¼ºÅÀ(¼«ÀÕÅÀ0)¤Î¹¥Åê¡£¤¹¤ë¤ÈÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿7²óÉ½¡¢»³ÀîÊæ¹âÁª¼ê¤ÎËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ù»³Åê¼ê¤ÏºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Þ¤Ç¤¢¤È1¤Ä¤Î¾õ¶·¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÈÖ¤Ï4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²óÎ¢¡¢2¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡£¤³¤³¤Ç¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó3ÅÀº¹¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¸åÂ³¤òÃÇ¤Ä¤È¡¢²ó¤Þ¤¿¤®¤Ç9²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤êÌµ¼ºÅÀ¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢Í¸¶Åê¼ê¤Ï14¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤ÎºÇÂ¿¾¡¤ò³ÍÆÀ¡£¿ù»³Åê¼ê¤ÏÀ¾Éð¡¦Ê¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¤ËÊÂ¤Ö¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î31¥»¡¼¥ÖÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢½é¤Î¥»¡¼¥Ö²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£