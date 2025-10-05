µð¿Í¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹£Ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡¡¸Í¶¿¡¢²£Àî¡¢´ßÅÄ¡¢ÀõÌî¤é£³£³Áª¼ê
¡¡µð¿Í¤Ï£µÆü¡¢£¶Æü¤«¤éµÜºê¸©Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÁª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼ã¼ê¼çÂÎ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Ãæ¡¢£Ã£Ó¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¸Í¶¿¤ä²£Àî¡¢´ßÅÄ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÌ¾Á°¤â´Þ¤Þ¤ì¤¿¡£»²²ÃÁª¼ê¤ÏµÞî±ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÚÅê¼ê¡Û¡Ê£±£²Ì¾¡Ë
¸Í¶¿æÆÀ¬¡¢ËôÌÚÅ´Ê¿¡¢¿¹ÅÄ½ÙºÈ¡¢ÅÄÃæÀéÀ²¡¢²£Àî³®¡¢ËÙ¹¾ÀµÂÀÏº¡¢±àÅÄ½ãµ¬¡¢¾¾°æñ¥¡¢ÅÄÂ¼Êþ¡¢µ±¡¢µÈÂ¼Í¥À»Êâ¡¢ÉÙÅÄÎ¶¡¢À¾ÀîÊâ
¡ÚÌî¼ê¡Û¡Ê£²£±Ì¾¡Ë
´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡¢·´ÂóÌé¡¢»³À¥¿µÇ·½õ¡¢ºäËÜÃ£Ìé¡¢ÅòÀõÂç¡¢ÀÐÄÍÍµØ¹¡¢±ºÅÄ½ÓÊå¡¢¹Ó´¬Íª¡¢ÁýÅÄÎ¦¡¢ÃæÅÄÊâÌ´¡¢±§ÅÔµÜ°ªÀ±¡¢²¬ÅÄÍª´õ¡¢¥Õ¥ë¥×¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢º´¡¹ÌÚ½ÓÊå¡¢¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¡¢ÀõÌîæÆ¸ã¡¢¼ãÎÓ³Ú¿Í¡¢ºû¸¶Áà´õ¡¢»°ÄÍÎ°À¸¡¢¥Æ¥£¥Þ