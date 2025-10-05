¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÙÂè2´üÀ©ºî·èÄê¡¡¥¥ã¥éÀª¤¾¤í¤¤¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÙÂè2´ü¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆµÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¹õÈÄ¤Ë¡Ö½Ë¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á2´ü·èÄê¡ª¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¶µ¼¼¤Ë¡¢¥Ë¥³¤È¥â¥ê¥Ò¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥«¥ó¥·¡¢¥±¥¤¥´¡¢¥ß¥Ï¥ë¤¬ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢¥Í¥à¡¢¥«¥é¡¢¥¯¥Ã¥¯¡¢¿¿·¬ÀèÀ¸¡¢À¶µÜ²ñÄ¹¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¡ªÍÙ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¥À¥ó¥¹±ÇÁü
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢Ëâ½÷¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯½¤¹ÔÃæ¤Î¥Ë¥³¤Ï¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Çµ´¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ä¹â¹»À¸¡¦²µÌÚ¼é¿Î¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍÄÆëÀ÷¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¤È¤¤á¤¯¥Ë¥³¤Î°ìÊý¡¢¼é¿Î¤Ë¤ÏÍ½¸À¤µ¤ì¤¿ºÒ¤¤¤«¤é¥Ë¥³¤ò¼é¤ë»È¤¤Ëâ¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ë¥³¤ÎËâË¡¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¡¢Ç¯¤´¤í¤ÎÃË½÷¤ÎÆó¿ÍÊë¤é¤·¡ÄÁ°ÅÓÂ¿Æñ¤ÇËàëÅÉÔ»×µÄ¤ÊÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ä¥Þ¥¸¥«¥ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡¡ØSKET DANCE¡Ù¡ØÈàÊý¤Î¥¢¥¹¥È¥é¡Ùºî¼Ô¡¦¼Ä¸¶·òÂÀ¤¬ÉÁ¤¯¸¶ºîÌ¡²è¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×400ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬2025Ç¯4·î¡Á10·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¡ªÍÙ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¥À¥ó¥¹±ÇÁü
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢Ëâ½÷¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯½¤¹ÔÃæ¤Î¥Ë¥³¤Ï¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Çµ´¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ä¹â¹»À¸¡¦²µÌÚ¼é¿Î¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍÄÆëÀ÷¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¤È¤¤á¤¯¥Ë¥³¤Î°ìÊý¡¢¼é¿Î¤Ë¤ÏÍ½¸À¤µ¤ì¤¿ºÒ¤¤¤«¤é¥Ë¥³¤ò¼é¤ë»È¤¤Ëâ¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ë¥³¤ÎËâË¡¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¡¢Ç¯¤´¤í¤ÎÃË½÷¤ÎÆó¿ÍÊë¤é¤·¡ÄÁ°ÅÓÂ¿Æñ¤ÇËàëÅÉÔ»×µÄ¤ÊÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ä¥Þ¥¸¥«¥ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡¡ØSKET DANCE¡Ù¡ØÈàÊý¤Î¥¢¥¹¥È¥é¡Ùºî¼Ô¡¦¼Ä¸¶·òÂÀ¤¬ÉÁ¤¯¸¶ºîÌ¡²è¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×400ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬2025Ç¯4·î¡Á10·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£