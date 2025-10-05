¡ÖÆ²°Â¤ÏÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡×Æ²°ÂÎ§½êÂ°¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¢²¦¼Ô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÁê¼ê¤Ë´°ÇÔ
4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè6Àá¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¡¢²¦¼Ô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£
ÂåÉ½¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ10¤òÇØÉé¤¦Æ²°Â¤Ï¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£
UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¶¯¹ëÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«15ÉÃ¤Û¤É¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¡¢GK¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Î¥¤¥¢¡¼¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÎDF¿Ø¤¬½èÍý¤·¤¤ì¤º¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤¬FW¥»¥ë¥¸¥å¡¦¥Ë¥ã¥Ö¥ê¤ËÅÏ¤ë¡£
¥Ë¥ã¥Ö¥ê¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ËFW¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬¹ç¤ï¤»¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬³«»ÏÁá¡¹¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
Á°È¾9Ê¬¤Ë¤Ï¡¢Æ²°Â¤¬¥¡¼¥Ñ¡¼¤È¤Î1ÂÐ1¤Î·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢¥Î¥¤¥¢¡¼¤¬¹ª¤ß¤Ë¥»¡¼¥Ö¡£
²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¡¢Á°È¾14Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿Æ²°Â¤«¤é¥Ñ¥¹¤¬·Ò¤¬¤ê¡¢FW¥¸¥ã¥ó¡á¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ð¥Û¥ä¤¬¹ë²÷¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£
¤³¤ì¤¬¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥ÈÁ°¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÆ²°Â¤Ë¥Ï¥ó¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢FW¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢»î¹ç¤Ï3-0¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¾¡Íø¡£
Æ²°Â¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤â¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä»æ¡ØFrankfurter Rundschau¡Ù¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤ª¤±¤ë³ÆÁª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÎÅÀ¡£
Æ²°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Þ¤º¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¡Ö±¦¥µ¥¤¥É¤Çµ¡ÉÒ¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¡¢½øÈ×¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Î¥¤¥¢¡¼¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£¥Ï¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÆ±ÅÀÃÆ¼è¤ê¾Ã¤·¤ÏÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤ò¶´¤ß¡¢Æ²°Â¤Î¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯Àï¡¢¤½¤·¤ÆCL¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡£
¥Ï¡¼¥É¤ÊÆüÄø¤ÎÃæ¤ÇÆ²°Â¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£