¡¡½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤·Ý¿Í¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ÇÃËÀ·ÝÇ½¿Í¤È¡Ö¶öÁ³¡×ÎÙ¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï¡Ö¥Ï¥Ê¥³¤µ¤ó¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Ï¥Ê¥³¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖºÂÀÊ¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë¤ÈÎÙ¤ÎÊý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤¯¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¤¹¤´¤¤¶öÁ³¡×¤ÈÆ±¤¸¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×½êÂ°¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦0¡Ë¤Ç¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â±Ç²è¡ÖÌóÂ«¤Î¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡×¡Ê2020Ç¯¡Ë¤ä¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç¤â¶¦±é¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤¯¡¢¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥¿¤ò¥¼¥í¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤Î¤â¡¢¤ª¼Çµï¤âËÜÅö¤ËÀ¨¤¤Å¾´¹Ãæ¤â³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È¤·¡Ö´Ñ¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤âÀäÂÐ´Ñ¤¿¤¤¡ª¡×¤È¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÂçËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥¿¥À¡¼¡ª¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¶öÁ³¤Ë¤âÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤¯¤ó¤ÈÎÙ¤ÎÀÊ¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¡Ö¤³¤³¤Ç¤â¤Þ¤µ¤«¤ÎÊìÂ©»Ò¡ª¤Ð¤±¤Ð¤±¡¢ÈÄ³À¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£