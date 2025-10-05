¡ÚB¥ê¡¼¥°¡Û±§ÅÔµÜ¤¬³«Ëë2Ï¢¾¡¡¡Èæ¹¾Åç¡õ¥Ë¥å¡¼¥Ó¥ëÂ¸ºß´¶¡¡AÅìµþ¤Ï¿·ËÜµòÇòÀ±¤ªÍÂ¤±
¡¡¡þB¥ê¡¼¥°Âè1Àá¡¡±§ÅÔµÜ66¡½64AÅìµþ¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡ºòµ¨¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î±§ÅÔµÜ¤¬AÅìµþ¤Ë66¡½64¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢3Æü¤Î³«ËëÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âè3Q¡¢±§ÅÔµÜ¤Ï°ì»þ¤Ï¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¤â¥·¥å¡¼¥¿¡¼Èæ¹¾Åç¿µ¤¬3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£ºÆ¤Ó¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòµ¨MVP¤ÎD.J¡¦¥Ë¥å¡¼¥Ó¥ë¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ6ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÄù¤á¡¢¼çÆ³¸¢¤òÅÏ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âè4Q¤Ë¤â¥Ë¥å¡¼¥Ó¥ë¤Ï2ÅÀº¹¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ç3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤ë¤Ê¤ÉÎ¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿27ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡AÅìµþ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥¬¡¼¥É¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥¹³¤¤é¼çÎÏ¤¬¤³¤ÎÆü¤â¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤ë¶ì¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾¤«¤é¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£Âè3Q¤Ë¤ÏÂçÁÒñ¥ÂÀ¤ä¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¥¡¼¤ÎÆÀÅÀ¤Ç°ì»þ¤Ï¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¡¢Âè4Q¤â2ÅÀº¹¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤¬¡¢ÎÏ¤ª¤è¤Ð¤º¡£3Æü¤Ë¤³¤±¤éÍî¤È¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·ËÜµò¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤Ç¤ÎÇòÀ±¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£