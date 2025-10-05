ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÂÐºö¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡·Ù»ëÄ£¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤é
¡¡Á´¹ñÃÏ°è°ÂÁ´±¿Æ°¤¬11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢·Ù»ëÄ£¾¼Åç½ð¤Ê¤É¤¬5Æü¡¢Èï³²¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¼ê¸ý¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëËÉÈÈ·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅìµþÅÔ¾¼Åç»Ô¤Ç³«¤¤¤¿¡£¥è¡¼¥è¡¼¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤¬¥²¥¹¥È»²²Ã¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡½ð°÷¤é¤ÏÄ°½°¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë»ñ»º¾õ¶·¤ò¿Ò¤Í¤ë¡Ö¥¢¥ÝÅÅ¡×¤ÎÂ¿¤¯¤¬¹ñºÝÅÅÏÃ¤ÎÈÖ¹æ¤«¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¾Ò²ð¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤é¤Ï¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈÈ¿ÍÌò¤ò¥è¡¼¥è¡¼¤Î»å¤ÇÇû¤Ã¤Æ¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤ë±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¹â¶¶·ò°ì½ðÄ¹¤Ï¡ÖÈóÄÌÃÎ¤äÃÎ¤é¤Ê¤¤ÈÖ¹æ¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡¢¹ñºÝÅÅÏÃ¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÀßÄê¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èï³²ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£