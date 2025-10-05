´Ú¹ñµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÊì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È»ÃÄê¹ç°Õ¤·27Æü´Ö¤Î¡È¥Ï¥ó¥¹¥È¡É½ª¤¨¤ë ¸ø¼°¼Õºá¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÌóÂ«
2024Ç¯¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Î¤¤¤¸¤á¤òÁÊ¤¨¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿MBC¤Îµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥ª¡¦¥è¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¥Á¥ã¥ó¡¦¥è¥ó¥ß»á¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È27Æü´Ö¤Î¥Ï¥ó¥¬¡¼¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¤ò½ª¤¨¡¢²ñ¼Ò¤ÈÅÅ·âÅª¤Ë»ÃÄê¹ç°Õ¤ò¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÊÑ¤Ê½¤¤¡×¥ª¡¦¥è¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¡¢¡È¿¦¾ì¤¤¤¸¤á¡É¤ÎÆâÍÆ
10·î5Æü¡¢¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÈÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Î¿¦¾ì¥Ñ¥ï¥Ï¥é119¤Ï¡¢MBC¤È°äÂ²Â¦¤Î´Ö¤Ç·àÅª¤Ê¹ç°Õ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥Á¥ã¥ó»á¤¬¥Ï¥ó¥¬¡¼¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¤òÃæÃÇ¤·¡¢Ä¾¤Á¤Ë¥½¥¦¥ëÃæÏ²¡Ê¥Á¥å¥ó¥Ê¥ó¡Ë¶è¤ÎÎÐ¿§ÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó»á¤Ï9·î8Æü¤«¤éMBC¤Î¸ø¼°Åª¤Ê¼Õºá¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤¹¤ëÌ¼¤ÎÌ¾ÍÀ²óÉü¤òÍ×µá¤·¡¢²ñ¼Ò¤ÎÁ°¤ÇÎÞ¤°¤Þ¤·¤¤Æ®Áè¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¹ç°Õ¤Î³Ë¿´ÅªÆâÍÆ¤Ï¡¢MBC¤¬¸ø¼°¤Ë¼Õºá¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÌóÂ«¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£Íè¤ë10·î15Æü¡¢MBC¤Ï°äÂ²Â¦¤È¤È¤â¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¤³¤ÎÆâÍÆ¤òÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥ª¡¦¥è¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤ËÌ¾ÍÀ¼Ò°÷¾Ú¤ò¼øÍ¿¤·¡¢ÌµÇ°¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿Èà½÷¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò²óÉü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤ò¼¨¤·¤¿¡£
MBC¤Ï¡¢¥ª¡¦¥è¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Î2¼þ´÷¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯9·î15Æü¤Þ¤Ç¡¢Ëã±º¡Ê¥Þ¥Ý¡Ë¶è¾å´äÆ¶¡Ê¥µ¥ó¥¢¥à¥É¥ó¡Ë¤ÎËÜ¼Ò¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÄÉÅé¶õ´Ö¤ò°ú¤Â³¤°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢MBC¤ÏÄ¾¤Á¤Ëµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¿¦¤òÇÑ»ß¤·¡¢¤³¤ì¤òÀµµ¬¿¦¤Ç¤¢¤ëµ¤¾Ýµ¤¸õÀìÌç²È¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë·èÄê¤ò²¼¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÈóÀµµ¬¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿À¨¤Þ¤¸¤¤¶¥Áè¤È¿¦¾ì¤Ç¤Î¤¤¤¸¤á¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÀ©ÅÙ²þÁ±ºö¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢´ûÂ¸¤Îµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËÉÔÍø±×¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÁ°Äó¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£
¥ª¡¦¥è¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯9·î15Æü¡¢µýÇ¯28ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£ÈáÊó¤¬ÃÙ¤ì¤ÆÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¸å¡¢1·î¤ËÆ±Î½¤Îµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼2¿Í¤Ë¼¹Ù¹¤Ê¤¤¤¸¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤ËµðÂç¤ÊÇÈÌæ¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
µÄÏÀ¤¬¿¼¤Þ¤ë¤È¡¢MBC¤Ï1·î31Æü¡¢³°Éô¤ÎÀìÌç²È¤ò°Ñ°÷Ä¹¤È¤¹¤ë¿¿ÁêÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢2·î3Æü¤Ë¸ø¼°È¯Â¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸ÛÍÑÏ«Æ¯Éô¤¬5·î19Æü¡¢MBC¤òÂÐ¾Ý¤ËÆÃÊÌÏ«Ì³´Æºº¤ò¼Â»Ü¡¢¡Ö¸Î¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¦¾ì¤Ç¤Î¤¤¤¸¤á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈºÇ½ª·ëÏÀ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥ª¤µ¤ó¤¬¶ÐÏ«¼Ô¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ë¡Åª¤Ê¸Â³¦¤Ë¤è¤ê¡¢MBC¤Î´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤ò¶ÐÏ«´ð½àË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½èÈ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦»ÄÇ°¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Á¥ã¥ó»á¤Î¥Ï¥ó¥¬¡¼¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¤ÎÃæÃÇ¤ÈMBC¤Î¸ø¼°¹ç°Õ¤Ï¡¢¥ª¡¦¥è¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤ÎÌ¾ÍÀ²óÉü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²æ¡¹¤Î¼Ò²ñ¤ËÌ¢±ä¤·¤¿ÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Î¤¤¤¸¤áÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡þ¥ª¡¦¥è¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¸÷½£½Ð¿È¡£¥½¥¦¥ë·Ý½ÑÂç³Ø¤ÎÊ¸·ÝÁÏºî²Ê¤òÂ´¶È¡£°ì»þ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ëÎý½¬À¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2017Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸13´ü¸ø³«¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£¡ÖHermoso Beauty¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Éû¾Þ¤È¤·¤Æ3¥«·î¤Î¼õ¹Ö·ô¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£Æ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÆ±´ü¤ËNiziU¤Î¥Þ¥³¡¢Stray Kids¤Î¥¹¥ó¥ß¥ó¡¢¸µFANATICS¤Î¥æ¥ó¥Ø¤Ê¤É¡£°Ê¹ß¡¢2019Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅýÈþ¿Í¤òÁªÈ´¤¹¤ë¡ÖÁ´¹ñ½Õ¹á¡Ê¥Á¥å¥Ë¥ã¥ó¡ËÁªÈ´Âç²ñ¡×¤Ç¡Ö¥¹¥¯¡×¤ËÁª½Ð¡£2021Ç¯¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¶ÉMBC¤Îµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¸ø³«ºÎÍÑ¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Æ±¶É¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¡£¤·¤«¤·2024Ç¯9·î15Æü¡¢28ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£