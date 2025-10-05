Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÚÅ·»È爱Èþ丽¡Û¤ÈÉ½¤¹±Ç²è¤Ï¡©ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿±Ç²è¤Ç¤¹¡ª
±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃæ¹ñ¸ì¤ÇÉ½¤¹¤È¤É¤¦½ñ¤¯¡©¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤È°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡ª
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÅ·»È爱Èþ丽¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÅ·»È爱Èþ丽¡×¤ÈÉ½¤¹±Ç²è¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢2001Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ê¤¬ÉñÂæ¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÅ·»È爱Èþ丽¡×¤ÈÉ½¤¹±Ç²è¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÖÅ·»È爱Èþ丽¡× ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¤ÎÃæ¹ñ¸ìÂêÌ¾¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ê¤Î¥â¥ó¥Þ¥ë¥È¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¶õÁÛ¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¥á¥ê¤ÎÆü¾ï¤ÈÉÔ´ïÍÑ¤ÊÎø¤Î¹ÔÊý¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¸ø³«Åö½é¡¢¥¢¥á¥ê¤Î¤è¤¦¤ÊÁ°È±¤òÃ»¤¯ÀÚ¤Ã¤¿¤ª¤«¤Ã¤Ñ¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¿¿»÷¤ë½÷»Ò¤¿¤Á¤¬µÞÁý¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô