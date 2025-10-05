¡Ö¤¤ß¤âÈè¤ì¤Æ¤ë¤Í¡Ä¡×Æ±Î½¤¬¥³ー¥ó¥Õ¥ìー¥¯¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤Ë¡¢5900¿Í¤¬¶¦´¶¤·¤¿ÍýÍ³¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
Èè¤ì¤¹¤®¡©¥³ー¥ó¥Õ¥ìー¥¯¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ëÆ±Î½¤Ø¤Î½õ¸À¤Ë5900¤¤¤¤¤Í
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥È¥êー¥à¥á¥Æ»Ò👾(@extrmmtkchan)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£Ë»¤·¤µ¤¬Â³¤¯¤È¡¢Èè¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¤âÍ½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÆÃ¤ËÄ«¤Ï¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤Æ¡¢»×¤ï¤Ì¹ÔÆ°¤¬½Ð¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Æ±Î½¤¬¡¢º£Ä«¥³ー¥ó¥Õ¥ìー¥¯¤Ë¥¢¥ì¥¯¥µ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤é¾¯¤·Æ°¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ã¤ÆÌõ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤»ö¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·µÙ¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥¯¥¹¥È¥êー¥à¥á¥Æ»Ò¤µ¤ó¤ÎÆ±Î½¤ÏÁêÅö¤ªÈè¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡Ä¡£¥¨¥¯¥¹¥È¥êー¥à¥á¥Æ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾¯¤·µÙ¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥³ー¥ó¥Õ¥ìー¥¯¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖÌÌÇò¤¯¤Æ¤à¤»¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ð¤¤ÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¤ÏÈèÏ«¤Î¥µ¥¤¥ó¤«¤â¡£Æ±Î½¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã¯¤Ç¤âÈè¤ì¤ò¤¿¤á¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÉâµ¤¸½¾ì¤Ë¡Ä¡×¥¦¥ß¥¬¥á»ô°é°÷¤Î²óÅú¤Ë34Ëü¤¤¤¤¤Í
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÆ»¤Î±Ø¥¦¥ß¥¬¥á¸ø±à(@umigame_kouen)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¼ÁÌä¥³ー¥Êー¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¥«¥á¤Ï»ô°é°÷¤òÇ§¼±¤·¤Æ²û¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¡£¸¤¤äÇ¤Ï»ô¤¤¼ç¤òÇ§¼±¤·¡¢²û¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¦¥ß¥¬¥á¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ËèÆü¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»ô°é°÷¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅöÁ³Ç§¼±¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡Ä»ô°é°÷¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¼ÁÌä¥³ー¥Êー
©umigame_kouen
»ô°é°÷¤ÎÊý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥ß¥¬¥á¤Ï»ô°é°÷¤òÇ§¼±¤·¤ÆÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ô°é°÷¤ÎÀ©Éþ¤ÈÆ±¤¸¿§¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï±Â¤ò¤¯¤ì¤ë¿Í¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ô°é°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¡ÖÉâµ¤¸½¾ì¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤«¤é¤Ï¡¢¸«´Ö°ã¤¨¤é¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ô°é°÷¤Î²ù¤·¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÌþ¤ä¤·ー¤È»×¤Ã¤¿¤é¼»ÅÊ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡ÖÂç¿Í¤¹¤®¤ëÉ½¸½¡×¤Ê¤É²óÅú¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÊý¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï»ô°é°÷¤µ¤ó¤Î¼»ÅÊ¿´¤â³À´Ö¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢²¿¤À¤«¥É¥í¥É¥í¤È¤·¤¿Ãë¥É¥éÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡ÖÆ»¤Î±Ø¥¦¥ß¥¬¥á¸ø±à¡×¤ÎX¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥ß¥¬¥á¤Î¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤Ê¤É»ô°é°÷¤«¤é¤Î°¦¤¬ÅÁ¤ï¤ëÅê¹Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°¦¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î²óÅú¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æ°Êª±à¤ä¿åÂ²´Û¤Ï¸«³Ø¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÁÌä¥³ー¥Êー¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È»×¤¤¤¬¤±¤ºÃÎ¼±¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾¤Å¤±¡Ö´é¸«¤Æ¤«¤é·è¤á¤è¤¦¡×¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê·ëËö¤Ë7.1Ëü¤¤¤¤¤Í
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤º¤â¤â¤³✒︎(@mo_x_2)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£Ì¾Á°¤Ï¡¢¿Æ¤¬¤ï¤¬»Ò¤ØÁ÷¤ëºÇ½é¤ÎÂ£¤êÊª¡£¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿´Á»ú¤ä¸ÀÍÕ¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢Âº·É¤¹¤ë¿Í¤äÆ´¤ì¤Î¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢·è¤áÊý¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
¤â¤º¤â¤â¤³✒︎¤µ¤ó¤Î¤´²ÈÄí¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÂÐÌÌ¤·¤¿¤È¤¤Î°õ¾Ý¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¡£¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤½¤Î»Ò¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ì¾Á°¤ò·è¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸õÊä¤ò²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ï¤¬»Ò¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¤é¡Ä¡©
©mo_x_2
¡Ú³¨Æüµ¡Û¤É¤¦¤·¤è
¡Ö´é¤ò¸«¤Æ¤«¤é·è¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ï¤¬»Ò¤Î´é¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ê¤È¤·¤«»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Ð»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤â¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÌ¾ÉÕ¤±¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¡×¡Ö¾Ç¤é¤º¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·À¸»ù¤Ï¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´Ý¤¤´é¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥×¥é¥¤¤Î²ñÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«Ì¾Á°¤Î¸õÊä¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë´é¤ò¸«¤Æ¤«¤é·èÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ò°¦¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Ì¾ÉÕ¤±¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤â¤º¤â¤â¤³✒︎¤µ¤ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤â¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤ÊÌ¾Á°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Æ¤«¤é»Ò¤Ø¤Î°¦¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: yue12sakura
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë