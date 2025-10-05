¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤¤´Ç¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¡×¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÎºÇ´ü¤Ë¸å²ù¡Ä½Ã°å»Õ¤¬ÅÁ¤¨¤ë¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý
ÆüËÜ¤Î¸¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥³¥àÂ»ÊÝ¤ÎÈ¯É½¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯ÅÙ¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï¸¤¤Ï14.2ºÐ¡¢Ç¤Ï14.5ºÐ¡£¤É¤ó¤É¤ó¿¤Ó¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¿´Â¡ÉÂ¤ä°À¼ðáç¤Ê¤É¤¬Áý²Ã¤·¡¢Æ®ÉÂ¤ä²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ô¤¤¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¦¤Á¤Î»Ò¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«µ¯¤¤ëºÇ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½Ã°å»Õ¤Çºî²È¤ÎÊÒÀîÍ¥»Ò¤µ¤ó¤À¡£
Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î´Ç¼è¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë»öÊÁ¤È¥Ú¥Ã¥È¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿¤¤²ÐÁòÌäÂê¤È¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ú¤Â³¤´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¢¨£±¡§¥¢¥Ë¥³¥à¡Ö²ÈÄí¤É¤¦¤Ö¤ÄÇò½ñ2024¡×
¥Ú¥Ã¥È¤Î²ÐÁò¡¦Ç¼¹ü¤ÎÁª¤ÓÊý
¥Ú¥Ã¥È¤¬»àË´¤·¤¿¸å¡¢²ÐÁò¤ª¤è¤ÓÇ¼¹ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ÊÁªÂò»è¤ÈÃí°ÕÅÀ¤ò»öÁ°¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£²ÐÁò¤Î·Á¼°¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ£³¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÃÄ§¤ÈÈñÍÑ¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
£±¤ÄÌÜ¤Ï¸ÄÊÌ²ÐÁò¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï1Æ¬¤´¤È¤Ë²ÐÁò¤ò¹Ô¤¤¡¢°ä¹ü¤ò»ô¤¤¼ç¤ËÊÖµÑ¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¡£Î©¤Á²ñ¤¤¤ä¡Ö¤ª¹ü¾å¤²¡Ê½¦¹ü¡Ë¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤âÂ¸ºß¤·¡¢°ä¹ü¤ò¼ê¸µ¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£ÈñÍÑ¤ÏÆ°Êª¤ÎÂÎ³Ê¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï1¡Á3Ëü±ßÄøÅÙ¤¬ÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤ë¡£
£²¤ÄÌÜ¤Ï¹çÆ±²ÐÁò¤Ç¤¢¤ë¡£Ê£¿ô¤ÎÆ°Êª¤òÆ±»þ¤Ë²ÐÁò¤¹¤ë·Á¼°¤Ç¤¢¤ê¡¢°ä¹ü¤ÏÊÖµÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢°ä¹ü¤Î´ÉÍý¤ò´õË¾¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Áê¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¿ôÀé±ß¡Á1Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
£³¤ÄÌÜ¤ÏË¬Ìä²ÐÁò¡Ê°ÜÆ°²ÐÁò¼Ö¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£²ÐÁòÏ§¤òÈ÷¤¨¤¿ÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤¬¼«Âð¤Þ¤ÇÍèË¬¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç²ÐÁò¤ò¹Ô¤¦Êý¼°¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Âð¤Ç¤ª¸«Á÷¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤¬¡¢²ÐÁò»þ¤Î±ì¡¢½µ¤¡¢Áû²»¤È¤¤¤Ã¤¿¶áÎÙ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£ÈñÍÑ¤Ï2¡Á4Ëü±ßÁ°¸å¤¬Â¿¤¯¡¢¸ÄÊÌ²ÐÁò¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤«¤ä¤ä¹â³Û¤È¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸øÅª¤Ê²ÐÁò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÎã¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»ä¤Î½»¤à°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔÆâºß½»¤Î»ô¤¤¼ç¤Î¾ì¹ç¡¢1Æ¬¤¢¤¿¤ê1000±ßÄøÅÙ¤Ç²ÐÁò¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÍøÍÑ¤ËºÝ¤·»öÁ°Í½Ìó¤âÉÔÍ×¤À¤¬¡¢Í§°ú¡Ê¤È¤â¤Ó¤¡Ë¤ÎÆü¤Ë¤ÏµÙ¶È¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£¹çÆ±²ÐÁò¤Ê¤Î¤Ç¤ª¹ü¤Î²ó¼ý¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¼êÂ³¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¾ì¤Ç¤ªÊÌ¤ì¤È¤Ê¤ë¡£
Â¿È¯¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë
¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤ÊÏÃ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢²ÐÁò¤äÇ¼¹ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë»öÎã¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð²áµî¤Ë¤Ï¡¢¼Âºß¤¹¤ëÍÌ¾»û±¡¤ÎÌ¾¤òñÙ¤ê¡¢¡Ö²ÐÁò¸å¤Ë¤Ï»û¤ËÇ¼¹ü¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿Ë¬Ìä²ÐÁò¶È¼Ô¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£»ô¤¤¼ç¤¬¸åÆü¡¢»û¤Ë»²ÇÒ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï»û¤È¤ÎÄó·È´Ø·¸¤âÇ¼¹ü¤Î»ö¼Â¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÜÆ°²ÐÁò¼Ô¤Ç¤Î»öÎã¤Ç¡¢»öÁ°¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤¿²ÐÁòÎÁ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëË¡³°¤Ê¶â³Û¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤¬²áµî¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£»ÙÊ§¤¤¤òµñÈÝ¤·¤¿¤é¡Ö»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¾Æ¤±¤ÇÊÖµÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¼¤·¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£°¦¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Èá¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»öÎã¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤º¾µ½¹Ô°Ù¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶È¼Ô¤ÈÁø¶ø¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¶È¼Ô¤ò»öÁ°¤Ë²¼Ä´¤Ù¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤âÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥Ú¥Ã¥È¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¤ªÊÌ¤ì¡¢ËüÁ´¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ë¡¢¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¶È¼Ô¤Î¾Ò²ð¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¡Ä²ù¤¤¤¬¤Ê¤¤´Ç¼è¤ê¤ÏÆñ¤·¤¤
¥Ú¥Ã¥È¤Î»à¤Ï¡¢ÅöÁ³¤À¤¬Âç¤¤ÊÈá¤·¤ß¤¬È¼¤¦¡£¿Í´Ö¤ÎÉÔ¹¬¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Ä¤¤¦»þ´Ö¡Ö´÷°ú¡×¤Ê¤É¤Î³ÎÊÝ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¡£¤·¤«¤·¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÈá¤·¤ß¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
²æ¤¬²È¤Î¾ì¹ç¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤Î»à¤ò¤É¤¦ÀâÌÀ¤¹¤Ù¤¤«¤È¤Æ¤âÇº¤ó¤À¡£¸¤¤äÇ¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ï¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ëÂ¸ºß¤À¡£¤½¤Î¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤«¡Ä¡Ä¡£
¤É¤¦»à¤È¸þ¤¹ç¤¦¤«¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ËÀµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²æ¤¬²È¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¤ªÊÌ¤ì¤ò¤µ¤»¤¿¡£Åö»þÌ¼¤¿¤Á¤Ï4ºÐ¤È1ºÐ¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤¿¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢ºÇ´ü¤Î¿ôÆü¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¤Á¤ó¤È¤ª¸«Á÷¤ê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¸¤Êª¤Ï¤¤¤Ä¤«»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Î²¿³ä¤«¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÂ±¡¤Ç¤â¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î°Â³Ú»à¤òÁªÂò¤·¤¿¤´²ÈÂ²¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤Ç¤¢¤ëÂç¿Í¤À¤±¤ÇÍè±¡¤¹¤ë¿Í¤È¡¢»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¿Í¤È¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î·Á¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢Àµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤ÈÄË´¶¤¹¤ë¡£
½àÈ÷¤Ï¡¢°¦¾ð¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¤«¤¿¤Á
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È´Ç¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËµÞ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ä¡¢Î±¼éÃæ¤ä½¢¿²Ãæ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢µÞ¤Ê¤ªÊÌ¤ì¤Ç²¿¤â¡Ö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
´Ç¼è¤ê¤Ë¸å²ù¤¬»Ä¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Íî¤Á¹þ¤à¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡ÖÁá¤¯Î©¤ÁÄ¾¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¾Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¤òÌµÍý¤ËËº¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È»ä¤Ï»×¤¦¡£¼Ì¿¿¤ä°äÉÊ¡Ê¼óÎØ¡¦ÌÓ¡¦Â·¿¤Ê¤É¡Ë¤ò»Ä¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Èá¤·¤ß¤ò²áÅÙ¤ËÈÝÄê¤»¤º¡¢¤Ä¤é¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ½Ã°å»Õ¤ä¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹ÀìÌç¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÂè»°¼Ô¤È¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤À¤È»×¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤±¤Ð¿·¤·¤¤¥Ú¥Ã¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¿·¤·¤¤¥Ú¥Ã¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Î¹Î©¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤·¡¢»×¤¦¿´¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¿·¤·¤¤¥Ú¥Ã¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¦É¬Í×¤Ê¤¤¡£¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¤«¤é¤É¤¦Î©¤ÁÄ¾¤ë¤«¤Ë¡¢¥ë¡¼¥ë¤ä·è¤Þ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
Æ±µï¤Î¸¤Ç¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢»Ä¤Ã¤¿»Ò¤¿¤Á¤¬Èá¤·¤ß¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿Æ±µï¤Î¸¤Ç¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢Èá¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¸¤¤äÇ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤¿Æ±µïÆ°Êª¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦´Ä¶ÊÑ²½¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤Ã¤¿»Ò¤¿¤Á¤Î¥±¥¢¤Ë¤â¿´¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥Ú¥Ã¥È¤Î»à¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎºÇÂç¤Î»öÊÁ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢À¸¤Êª¤Ê¤Î¤À¤«¤é¸½¼Â¤Ë¤Ï¤½¤ì¤òÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢È÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢°¦¾ð¤ÎÉ½¸½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¨¥ó¥¼¥ë¥±¥¢¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»à¸å½èÃÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¿¤Î½ª¤ï¤ê¤ò²º¤ä¤«¤Ë·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¼«¿È¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤ÆÊÌ¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥³¥é¥à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»à¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¡¢»à¤ò·Þ¤¨¤¿¸å¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
【前編】犬でも問われる延命意思。獣医師が伝え「飼い主に知ってほしい看取りの新常識」
