¡Ú1995Ç¯¥ë¡¦¥Þ¥óÆüËÜ¿Í½éÍ¥¾¡¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Û¥ì¥¸¥§¥ó¥É´ØÃ«ÀµÆÁ»á¤Èº´Æ£ËüÍþ²»Áª¼ê¤¬¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÂÐÃÌ¡ª
¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óF1GTR¤ÇÆüËÜ¿Í½éÍ¥¾¡
9·î27Æü¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¦¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Ï¡¢´ØÃ«ÀµÆÁ»á¤Èº´Æ£ËüÍþ²»Áª¼ê¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤òÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ì¥¸¥§¥ó¥É´ØÃ«ÀµÆÁ»á¤Èº´Æ£ËüÍþ²»Áª¼ê¤¬¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÂÐÃÌ¡ª¡¡Á´46Ëç
¤½¤Î½µËö¤ÏÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤ÇÀ¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢Âè7Àï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º´Æ£Áª¼ê¤Ï¡¢LMGT3¥¯¥é¥¹¤Ë95¹æ¼Ö¤Î¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó720SGT3¥¨¥Ü¤Ç½Ð¾ìÃæ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅÚÍËÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Í½Áª¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Á¤À¡£
´ØÃ«ÀµÆÁ»á¤¬ÆüËÜ¿Í½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿1995Ç¯¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó¡£ ¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¦¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥Æ¥£¥Ö
¤Ê¤ª¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥ª¡¼¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï59¹æ¼Ö¤È95¹æ¼Ö¤Î2ÂæÂÎÀ©¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£95¹æ¼Ö¤Ï¥À¥ì¥ó¡¦¥ê¥ç¥óÁª¼ê¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥²¥é¥¨¥ëÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æº´Æ£Áª¼ê¤Î£³Ì¾¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
´ØÃ«»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1995Ç¯¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´ÖÂÑµ×¥ì¡¼¥¹¤ÇÆüËÜ¿Í½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡£¥Þ¥·¥ó¤Ï¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óF1GTR¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿±ï¤Ç¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤ÏMC¤ÎÃæÅç½¨Ç·»á¤È´ØÃ«»á¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤Þ¤º¡¢1995Ç¯¤Ë¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÎ©¤ÁÏÃ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÇ¯¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó¤Ï¥·¡¼¥È¤¬¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤ò°·¤¦¤½¤ÎÃÎ¿Í¤Ë¡Ö¾è¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é½çÄ´¤ËÏÃ¤Ï¿Ê¤ß¡¢³«È¯¼ÖÎ¾¤À¤Ã¤¿F1GTR¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¾è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ì¡¼¥¹¥¦¥£¡¼¥¯¤Î¿åÍËÆü¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆñ¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤À¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¢¤ÎBMWÀ½V12¤Ï½Å¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£¼ê¶¯¤¤¥¯¥ë¥Þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é°Æ¤ÎÄê¤Ç¤·¤¿¡×
·ë¶É¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤ê¡¢¤ï¤º¤«5¡Á6¼þ¤ÎÁö¹Ô¤ÇËÜÈÖ¤ËÆÍÆþ¡£±«¤ÎÃæ¤Ç·ã¤·¤¤Àï¤¤¤â·«¤ê¹¤²¤ë¤â¡¢¸«»ö¤Ë¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ø¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ë¤â¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë¾¡Íø¡×
¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î´Ø·¸¤Ç¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£Áª¼ê¡£¥ì¡¼¥¹¤òÃÎ¤ëÁ°¤«¤é¸½Ìò¤À¤Ã¤¿ÂçÀèÇÚ¤òÁ°¤Ë¶²½Ì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ç¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤·¤Æ95¹æ¼Ö¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè6Àï¤Ç¥¯¥é¥¹Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿´ØÃ«ÀµÆÁ»á¡Ê±¦¡Ë¤Èº´Æ£ËüÍþ²»Áª¼ê¡Êº¸¡Ë¡£ ¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¦¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥Æ¥£¥Ö
¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ë¤â¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¤Ç¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²ù¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ°ìÈÖ¾å¤Î¥ê¥¶¥ë¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Ø¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖGT3¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÏºòÇ¯¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼Åª¤Ê¾è¤êÌ£¤Çº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¤ÏÀèÆü750S¤Î¥í¡¼¥É¥«¡¼¤Ë¤â¾è¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥¹¥È¥ê¥¯¥¿¡¼¤¬¤Ê¤¯¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡×
´ØÃ«»á¤â¡Ö»î¾è¥³¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿È¢º¬¥¿¡¼¥ó¥Ñ¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â750ÇÏÎÏ¤Ï»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÆüËÜ¸þ¤±¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡Ø¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó750S JC96¡Ù
¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¦¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Ï9·î10Æü¤ËÆüËÜ¸þ¤±¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡¢¡Ø¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó750S JC96¡Ù¤òÈ¯É½¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÏÆ±¼Ö¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
JC96¤Ï1996Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜGTÁª¼ê¸¢¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó/¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥Ð¥àÁÈ¤Î¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óF1GTR¡¢61¹æ¼Ö¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ61Âæ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¡£
ÆüËÜ¸þ¤±¸ÂÄê¼Ö¡Ø¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó750S JC96¡Ù¤Ï¡¢1996Ç¯JGTC¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£ ¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¦¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥Æ¥£¥Ö
ÀìÍÑ¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¡¢¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥¨¥ó¥É¥×¥ì¡¼¥È¡¢¥É¥¢¥ß¥é¡¼¥±¡¼¥·¥ó¥°¤Ï¡¢¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¥ì¥Ã¥É¡¢¥Á¥¿¥Ë¥¢¥à¥·¥ë¥Ð¡¼¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥°¥ì¡¼¤Î4¿§¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡ÊMSO¡Ë¤Î¥Ú¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤À¡£Â¾¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÀìÍÑÁõÈ÷¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤È¥Á¡¼¥à¥´¥¦¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç»²Àï¤·¤¿1996Ç¯¤ÎF1GTR¤Ï¡¢¥í¥±¥Ã¥È¥Ô¥ó¥¯¤È¥¿¡¼¥Þ¥Ã¥¯¥°¥ì¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥×¡Ù¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤À¤¬¡¢4Âæ¤À¤±¤ÏMSO¤Ë¤è¤ê¼ÖÎ¾Á´ÂÎ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
´ØÃ«»á¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ëÏÃ¤â¾¯¤·¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥×¤ÎºÆ¸½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2027Ç¯¤«¤é¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤ÏWEC¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¥¯¥é¥¹¤ØÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º´Æ£Áª¼ê¤Ï¡Ö¥ª¥ó¥Ü¡¼¥É¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¾è¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸«¤»¡¢´ØÃ«»á¤â¡Ö¤¼¤Ò¾è¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡ªËüÍþ²»¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎÉÙ»Î¤Ë´Ø¤·¤Æº´Æ£Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¡¼¥¹¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼3¿Í¤È¤â°¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Å·¸õ¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢´ØÃ«¤µ¤ó¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó¤â±«¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤È±«¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¶¯¤µ¤òµó¤²¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î·è¾¡¥ê¥¶¥ë¥È¤Ï¥¯¥é¥¹10°Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè6Àï¤Î¥¯¥é¥¹Í¥¾¡¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤Ï½½Ê¬¡£º´Æ£Áª¼ê¤¬30Ç¯¸å¡¢º£²ó¤Î´ØÃ«»á¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£