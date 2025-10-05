¡Ú³®ÀûÌç¾Þ¡Û·èÀïÅöÆü¤Î¼Ç¤Ï½ÅÇÏ¾ì¡¡Á°Æü¤«¤é½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ú¥Í¥È¥í¥á¡¼¥¿¡¼4.1¡¡ºÇ¤â´¥¤¤¤¿¾õÂÖ¤«¤é7ÈÖÌÜ
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¶¥ÇÏÅý³çµ¡´Ø¥Õ¥é¥ó¥¹¥®¥ã¥í¤Ï5Æü¡¢¸áÁ°9»þ51Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16»þ51Ê¬¡Ë¤Ë¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Î¼Ç¤ÎÇÏ¾ì¾õÂÖ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£10ÃÊ³¬¤¢¤ëÇÏ¾ìÉ½µ¤ÎºÇ¤â´¥¤¤¤¿¾õÂÖ¤«¤é7ÈÖÌÜ¤Î¥È¥ì¥¹¥×¥ë¡ÊJRAÉ½µ¡á½ÅÇÏ¾ì¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¥®¥ã¥í¤Ï¥Ú¥Í¥È¥í¥á¡¼¥¿¡¼¡Ê±ß¤¹¤¤·Á¤Î1¥¥í¤Î½Å¤ê¤ò1¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤«¤éÇÏ¾ì¤ËÍî¤È¤·¡¢²¿¥»¥ó¥ÁÄÀ¤ó¤À¤«¤ÇÈ½Äê¡Ë¤È¤¤¤¦Â¬ÎÌµ¡´ï¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿ôÃÍ¤ÇÇÏ¾ì¾õÂÖ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ï4.1¤Ç²áµî24»þ´Ö¤Ç5¥ß¥ê¤Î±«¤¬¹ß¤ê¡¢Á°Æü¤Î3.8¤«¤é¤µ¤é¤Ë½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µ¡¼¤¬2Ãå¤Î99Ç¯¤ÏÎò»ËÅª¤ÊÉÔÎÉÇÏ¾ì¤Ç5.1¡£20Ç¯¤Ï4.6¤ÇÉÔÎÉ¡¢21Ç¯¤Ï4.2¤Ç½Å¡¢22Ç¯¤Ï3.9¤Ç½ÅÇÏ¾ì¡¢23Ç¯¤Ï3.3¤Ç¤ä¤ä½Å¡¢24Ç¯¤Ï3.8¤Ç½ÅÇÏ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³®ÀûÌç¾Þ¡ÊG1¡Ë¤Ï¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¤¬ÉñÂæ¤Ç17Æ¬Î©¤Æ¡£¤¤ç¤¦23»þ5Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤ËÈ¯Áö¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÇÏ¤Ï¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡Ê²´4¡áºä¸ýÃÒ¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê²´3¡áÀÆÆ£¿ò¡¢Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡¢¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¡Ê²´3¡áÅÄÃæÇî¡¢Éã¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¡Ë¤Î3Æ¬¤¬½ÐÁö¤¹¤ë¡£