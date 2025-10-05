¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤°ÆüËÜÂåÉ½¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤È¤Ï¡×Ä¹Ã«ÉôÀ¿¥³¡¼¥Á¤¬ÆüËÜÂåÉ½Æþ³Õ¤Î·Ð°ÞÌÀ¤«¤¹¡¡¸½ºß¤Ï¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¤è¤êÀÕÇ¤¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¡×
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ¹Ã«ÉôÀ¿¥³¡¼¥Á¤¬5Æü¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸Æþ³Õ¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈU-21¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÄ¹Ã«Éô¥³¡¼¥Á¡£2024Ç¯9·î¤«¤é¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢2¥Á¡¼¥à¤ò·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ã«Éô¥³¡¼¥Á¤ÏÆþ³Õ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÎEURO2024»ë»¡»þ¤Ë¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤ò°ì½ï¤Ë´ÑÀï¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¿©»ö¤ÎºÝ¤Ë´ÆÆÄ¤«¤é¡Ø¤¼¤Ò¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤ÀËÍ¤ÏÀµÄ¾¡¢ËÜµ¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ä¹Ã«Éô¥³¡¼¥Á¡£¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤«¤éJFA(ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ)¤ÎÊý¤Ê¤É¤È¤âÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ø´ÆÆÄ¤ÏËÜµ¤¤À¡Ù¤È¡£¼«Ê¬¼«¿È¡¢»ØÆ³¼Ô¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤°ÆüËÜÂåÉ½¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢(¤½¤Î¸å)·ë¹½Áá¤¯¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤¼¤Ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ´ÆÆÄ¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥³¡¼¥Á¤È´ÆÆÄ¤ÏÁ´¤¯ÊÌÊª¡£ÇØÉé¤¦¤â¤Î¤äÀÕÇ¤´¶¤¬°ã¤¦¤ÈÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¤Ç¤Î»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤¿Ä¹Ã«Éô¥³¡¼¥Á¡£¡Öº£¤Ï¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¤è¤êÀÕÇ¤¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢º£¸å»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£