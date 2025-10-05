ÏÀÊ¸¤ÎÅ±²ó¡¢10Ç¯¤Ç5ÇÜ¤Ë¡¡ºÇÂ¿¤ÎÃæ¹ñ²áÈ¾¿ô¡¢ÆüËÜ¤Ï6°Ì
¡¡°ìÅÙ½ÐÈÇ¤·¤¿ÏÀÊ¸¤¬¸¦µæ¤ÎÉÔÀµ¤äÉÔÈ÷¤Ç¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¡ÖÅ±²ó¡×¤¬¡¢2022Ç¯¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤Ç5ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤¿¤³¤È¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê²Ê³Øµ»½Ñ¡¦³Ø½ÑÀ¯ºö¸¦µæ½ê¤Î¤Þ¤È¤á¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¼«Á³²Ê³Ø¤ä¿ÍÊ¸¡¦¼Ò²ñ²Ê³Ø¤ÎÏÀÊ¸Å±²ó»öÎã¡¢Ìó3Ëü2Àé·ï¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¸¦µæ¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãø¼Ô¤Î¹ñÊÌ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀê¤áºÇÂ¿¡¢¥¤¥ó¥É¤ÈÊÆ¹ñ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï6°Ì¤Ç¡¢1¿Í¤¬100ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÎÌÅ±²ó¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¾¯¿ô¤ÎÃø¼Ô¤¬½ç°Ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£ÁÆ°¤ÊÏÀÊ¸¤ò¿ôÂ¿¤¯ºîÀ®¤·¡¢¸¦µæ¼Ô¤Î¶ÈÀÓ¿åÁý¤·¤ò½õ¤±¤ë¶È¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤âÁý²Ã¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢²Ê³Ø¸¦µæ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñ¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬Äã²¼¤¹¤ë·üÇ°¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¸¦µæ½ê¤Ï¸ø³«¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤«¤é»öÎã¤òÃê½Ð¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡ÖÅ±²óÏÀÊ¸¤Î³µ¶·2024¡×¤È¤¤¤¦»ñÎÁ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£Àµ¤·¤¤ÏÀÊ¸¤â´Þ¤á¤¿½ÐÈÇÁí¿ô¤Ï10Ç¯´Ö¤Ç²£¤Ð¤¤¤«¤é¸º¾¯¤·¤¿°ìÊý¡¢Å±²ó¤Ï5ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¡£²áÈ¾¿ô¤ÏÃø¼Ô°Ê³°¤«¤é¤Îµ¿µÁ¤¬È¯Ã¼¤ÇÅ±²ó¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£ÏÀÊ¸ºîÀ®¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬24.8¡ó¡¢¤Ç¤¿¤é¤á¤ËÀ¸À®¤·¤¿ÏÀÊ¸¤¬18.9¡ó¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Å±²ó¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤ÏÊÌ¤ÎÏÀÊ¸¤ËÌó37Ëü²ó°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£