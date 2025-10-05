ÂæËÌ¤Î¾¾»³¶õ¹Á¤ÇÅë¾èµÒ¤Ëµ­Ç°ÉÊ¤òÇÛ¤ëÁ´ÆüËÜ¶õÍ¢¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¡á5Æü¡Ê¶¦Æ±¡Ë

¡¡¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÁ´ÆüËÜ¶õÍ¢¤Ï5Æü¡¢ÂæÏÑ¤ÎÀäÌÇ´í×ü¼ï¥¿¥¤¥ï¥ó¥ä¥Þ¥Í¥³¤ÎÊÝ¸î¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂæËÌ¤Î¾¾»³¶õ¹Á¤Ç³«¤¤¤¿¡£Åë¾èµÒ¤Ëµ­Ç°ÉÊ¤òÇÛ¤ê¡¢À¸ÂÖ´Ä¶­ÊÝ¸î¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë´ë¶È»ÑÀª¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£

¡¡¥¿¥¤¥ï¥ó¥ä¥Þ¥Í¥³¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢±©ÅÄÊØ¤ÎÅë¾èµÒ¤Ëµ­Ç°¤Î²ÙÊª¥¿¥°¤òÇÛ¤Ã¤¿¡£¥ä¥Þ¥Í¥³¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤âÅë¾èµÒ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£

¡¡ÂæÏÑÇÀ¶ÈÉô¡ÊÇÀ¶È¾Ê¡Ë¤ÎÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ­¸¦µæ½ê¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢ÊÝ¸î³èÆ°¤ò±ÇÁü¤Ê¤É¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀß¤±¤¿¡£¸¦µæ½ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö³èÆ°¤¬º¬ÉÕ¤¯°ì½õ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£

¡¡¥¿¥¤¥ï¥ó¥ä¥Þ¥Í¥³¤Ï¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÂÎ½Å5¥­¥íÄøÅÙ¤ÎÌîÀ¸¤Î¥Í¥³¡£ÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤¬ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£