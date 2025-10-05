¹¾¸ý¼÷»Ë»áÀ©ºî¤Î¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¡×¤á¤°¤ê³Æ¼Ò¤¬À¼ÌÀÈ¯É½¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤òÀººº¡×
¿Íµ¤Ì¡²è¤Î¹¾¸ý¼÷»Ë»á¡Ê69¡ËÀ©ºî¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤á¤°¤ê¡¢³Æ¼Ò¤¬ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¾¸ý»á¤Ï3Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¿½÷À¤Î²£´é¼Ì¿¿¤òÎ®ÍÑ¡¢¥È¥ì¡¼¥¹¤·¤¿¾å¤Ç¥¤¥é¥¹¥È²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÃæ±ûÀþÊ¸²½º×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¿´°àú¤ËåºÎï¤Ê²£´é¤ò¸µ¤ËÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´ËÜ¿Í¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤éSNS¤òÃæ¿´¤ËÊ¸É®¡¿¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶â°æµå¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¾å¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤È¸µ¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£Á´¤¯Æ±¤¸²è³Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤Î¸å¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¾µÂú¤òÆÀ¤¿¤Î¤ÇºÆÅÙ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¶â°æ¤µ¤ó¡Ê¡÷tiyk¡²tbr¡Ë¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Èµ½Ò¡£¡ÖJR²®·¦±Ø¤Î¥ë¥ß¥Í¡¢ÃÏ²¼¤È1³¬½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ë¤É¤Ç¤«¤¤´ÇÈÄ¤¬¸½ºßÅ½¤ê½Ð¤·Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¶áÎÙ¤ÎÊý¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
Ãæ±ûÀþÊ¸²½º×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³«ºÅ¼ç¤Î¡Ö¥ë¥ß¥Í²®·¦¡×¤¬¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¹ðÃÎ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢À©ºî²áÄø¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢É¬Í×¤Ê³ÎÇ§¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢³ºÅö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò°ì»þÅª¤ËÅ±µî¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ËÎ®ÍÑ¤µ¤ì¤¿Ê¸É®²È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¶â°æµá¡Ê¤«¤Ê¤¤¡¦¤¤å¤¦¡Ë¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎX¤òÄÌ¤¸¡Ö¡Ø¤¢¤Î¡¢¤½¤Á¤é¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤ï¤¿¤·¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤éËÜÅö¤«¤Ê¤ê¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÅÅÏÃ¤ò¡¢¥ë¥ß¥Í¤Î¤ªÌä¹ç¤»ÅÅÏÃ¸ý¤Ë¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ·ë¹½¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¨¤é¡¼¤¤¥Ï¡¼¥È¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤è¥Ï¡¼¥È¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¹¾¸ý»á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥á¥¬¥ÍÂç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖZoff¡×¤Ï4Æü¡¢X¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¡Ú²áµî¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ë²è¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¡¡Ê¿ÁÇ¤ÏZoff¤ò¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¹¾¸ý¼÷»Ë»á¤È¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ë²è¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¡¢³ºÅö¥â¥Ç¥ë¤ÎÊý¤Ë¤´¿´ÇÛ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤òÀººº¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³ÎÇ§¤¬¼è¤ì¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯Âç¼ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ö¥Ç¥Ë¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÅö¼Ò¤Î¹¹ðÅùÇÞÂÎÊª¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡ÖÊ¿ÁÇ¤Ï¥Ç¥Ë¡¼¥º¤ò¤´°¦¸Ü»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ø¥Ç¥Ë¡¼¥º¡Ù¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¹¾¸ý¼÷»Ë»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ©ºî²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½ºß³ÎÇ§ºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ö¼Â´Ø·¸¤Î³ÎÇ§¤¬¼è¤ì¼¡Âè¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¹¾¸ý»á¤Ï1977Ç¯¤«¤é³èÆ°¤·¡¢ÂåÉ½ºî¡Ö¤¹¤¹¤á¡ª¡ª¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡×¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡ª¤Ò¤Ð¤ê¤¯¤ó¡ª¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£