¡Úº£½µ¤Î±¿Àª¡Û10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¡Á10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î±¿ÀªÂè1°Ì¤ÏÅ·ÇéºÂ¡ª¡¡ÌÀ²§¥Ø¥«¥Æ¤Î12À±ºÂ½µ´ÖÀê¤¤
¡¡¿·¤·¤¤1½µ´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£º£½µ¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¡Á10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î±¿Àª¤ò¡¢ÌÀ²§¥Ø¥«¥Æ¤Î12À±ºÂ½µ´ÖÀê¤¤¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Âè1°Ì¡úÅ·ÇéºÂ
¡¡±¿ÀªÂè1°Ì¡ª¡¡º£½µ¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò²óÉü¤¹¤ëµÙÂ©¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ë»¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÃë¿²¤Î¤è¤¦¤Ê¾®µÙ»ß¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿¤Î¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤â¡Öµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤¹¤®¤Ê¤¤Í¾Çò¡×¤¬Ä´ÏÂ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹°Å¼¨¡£ºÇ¶áÄ´»Ò¤¬°¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤È¤¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¤»þ´Ö¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»É·ã¤ò¾¯¤Ê¤á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Âè2°Ì¡ú²µ½÷ºÂ
¡¡±¿ÀªÂè2°Ì¡ª¡¡¡ÖÌ¤´°À®¤ò³Ú¤·¤à¡×¤¬º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡£´°àú¤µ¤òµá¤á¤º¡¢ÅÓÃæ·Ð²á¤ÎÃæ¤ÇÍ·¤Ó¿´¤äÄ´À°¤ÎÌ¯¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡ý¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ËÀÜ¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë½À¤é¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¼´¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£1¿Í¤Î¿Í¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÊÑ²½¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Âè3°Ì¡úÁÐ»ÒºÂ
¡¡±¿ÀªÂè3°Ì¡ª¡¡¡ÖÍ·¤Ó¤ËÁ´ÎÏÅêµå¡×¤¬º£¤ÎÀ±ÌÏÍÍ¡£¿´¤¬Í·¤Ó¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¡£Ìµ¼Ùµ¤¤Ë³Ú¤·¤à¤Û¤É¡¢¿·¤·¤¤¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¾Ð¤¤¹ç¤¤¡¢Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹¥´ñ¿´¤Î¤Þ¤ÞÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Û¤¦¤¬¡¢º£Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âè4°Ì¡ú¿åÉÓºÂ
¡¡¡Ö¿·¤·¤¤É÷¤ò¼è¤ê¹þ¤à¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£½¾Íè¤Î¤ä¤êÊý¤òÊø¤·¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÈ¯ÁÛ¤ä¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È±¿µ¤¤¬³èÀ²½¤·¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¡ÖÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£»æ¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ¢¤ÎÍ½Äê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Âè5°Ì¡úµûºÂ
¡¡¡ÖÌ´¤È¸½¼Â¤Î¶¶¤ò²Í¤±¤ë¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÀ±ÌÏÍÍ¡£¶õÁÛ¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸½¼Â¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¤¤¤¤Î®¤ì¤¬ºî¤ì¤½¤¦¡£ÆÃ¤ËÀÅ¼ä¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¤¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë°Å¼¨¡£°Õ¿ÞÅª¤Ë¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
Âè6°Ì¡ú²´ÍÓºÂ
¡¡º£½µ¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£µÞ¤®Â¤ÎËèÆü¤Ç¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤ÈÂÎ¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ò¡Ö²»³Ú¤Î¥ê¥º¥à¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÊª»ö¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£1Æü¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·îÁ´ÂÎ¤ÇÂª¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
Âè7°Ì¡ú»³ÍÓºÂ
¡¡¡ÖÀÅ¤«¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î½µ¡£ÇÉ¼ê¤ÊÆ°¤¤è¤ê¤â¡¢¾®¤µ¤ÊÅØÎÏ¤òÀÅ¤«¤Ë½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇËÜÊª¤ÎÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤ß¤Æ¡£¼Ò²ñÅª¤ÊÌò³ä¤Ë¤·¤Ã¤«¤êº¬¤òÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£
Âè8°Ì¡úê¸ºÂ
¡¡¡Ö±ü¿¼¤¤ÂÐÏÃ¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Áê¼ê¤Î¿´¤Î±ü¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÀÅ¤«¤ÊÎÏ¤âÌÜ³Ð¤á¤Þ¤¹¡£¿¼¤¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë´Ø·¸À¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¿·¤·¤¤Æ»¤ò¤Ò¤é¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡£°Õ³°¤Ê¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤ä¤ëµ¤¤òµ¯¤³¤µ¤»¤ëµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÀ¸¿È¤Î¿Í´Ö¡×¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Âè9°Ì¡ú¼Í¼êºÂ
¡¡º£½µ¤Ï¡Ö±ó¤¯¤ò¸«¤ë¤Þ¤Ê¤¶¤·¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£»ëÌî¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾®¤µ¤ÊÇº¤ß¤¬¼«Á³¤È·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»³ÅÐ¤ê¤ò¤·¤ÆÄº¾å¤«¤é³¹¤ä¶õ¤ò¸«¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤É¤Ç¶ÛÄ¥¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤ß¤Æ¡£ÊªÍýÅª¤Ë»ë³¦¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Ç¾¤â±ó¤¯¤ò¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè10°Ì¡ú»â»ÒºÂ
¡¡º£½µ¤Ï¡ÖÀ¼¤Ê¤À¼¤Ë¼ª¤òÀ¡¤Þ¤¹¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¼«Ê¬¤¬Î¨Àè¤·¤ÆÌÜÎ©¤Ã¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤ë¤è¤ê¤â¡¢Áê¼ê¤ÎÃæ¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë´õË¾¤ä´ê¤¤¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤ÈÎ®¤ì¤¬³«¤±¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¡ÖÆ³¤¯¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¶¦¤ËÊâ¤à¡×¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ß¤Æ¡£
Âè11°Ì¡ú³ªºÂ
¡¡º£½µ¤Ï¡Ö¶À¤Ë±Ç¤ë¼«Ê¬¤ÈÁê¼ê¡×¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÀ±ÌÏÍÍ¡£¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÎØ³Ô¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿Ìò³ä¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤È¿·¤·¤¤´Ø·¸À¤¬ÃÛ¤±¤½¤¦¡£¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¥ã¥é¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Âè12°Ì¡ú²´µíºÂ
¡¡º£½µ¤Ï¡ÖÎØ¤Î³°¤Ø°ìÊâ¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê»É·ãÅª¤ÊËÁ¸±¿´¤¬À¤³¦¤ò¹¤²¤ëÀ±ÌÏÍÍ¡£°Â¿´¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤«¤é°ìÊâ³°¤Ø½Ð¤Æ¡¢¡ÖÈþ¤·¤µ¤È¤Ï¡©¿Í´Ö¤È¤Ï¡©¡×¤ò³Ø¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¤¤¤¤»þ´ü¡£°ã¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¿¼¤¯Âª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡£
¡ÊÌÀ²§¥Ø¥«¥Æ¡Ë ¢¨²èÁü½ÐÅµ¡¿Àê¤¤TV NEWS