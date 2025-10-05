¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Åê¼ê¿ØÁíÎÏÀï¡¡ÀèÈ¯Ì³¤á¤¿¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬7²ó¤ËÅÐÈÄ¡¡ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤â¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤ÈWSÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±µß±ç¿Ø¤Ë¸ü¤ßÁý¤¹
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÅê¼ê¿Ø¤ÏÁíÎÏÀï¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤¬¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯¿Ø¤¬ÎÏ¤ò¤ß¤»¤Ä¤±¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ËÉÔ°Â¤ò»Ä¤¹»î¹ç¤â¤¤¤¯¤Ä¤«Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú18Ç¯¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤¿ÆüËÜ»þ´Ö9·î25Æü¤Î»î¹ç¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ ÅÐÈÄ¡£Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤È»°¼ÔËÞÂà¤ÇÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à·ëÂ«¤·¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÄ©¤à¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë·ÑÅê¤·¤¿¤Î¤Ï¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï18»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢4¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.19¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£7²ó¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÆ¬¤Ë¼éÈ÷¤Î¥¨¥é¡¼¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤â¡¢¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¡¢Ê»»¦¤ÇÂÇ¼Ô3¿Í¤Ç»ÅÎ±¤á¤Þ¤·¤¿¡£8²ó¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤È»Íµå¤Ç2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¹ßÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£