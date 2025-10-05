ÂàÇ¤¤Î¥í¥Ã¥Æ¡¦µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤ÏÍ½ª¤ò¾þ¤ì¤º¡¡3Ç¯¤Ö¤ê1·³ÅÐÈÄ¤ÎÆóÌÚ¤¬ËþÎÝÈïÃÆ
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ£²¡½5¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÏºÇ½ªÀï¤Ç¹õÀ±¤òµÊ¤·¡¢»î¹çÁ°¤ËÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤ÎÍ½ª¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡1¡½1¤Î7²ó¡¢3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿ÆóÌÚ¹¯ÂÀ¤¬Ì£Êý¤Î¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¤Ç2»àËþÎÝ¤È¤·¡¢»³Àî¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÈïÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡ÆóÌÚ¤Ï2021Ç¯¤Ë¤Ï³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢2022Ç¯9·î24Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤òºÇ¸å¤Ë1·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡8²ó¤Ë¤ÏÆ£²¬¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç3ÅÀº¹¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎºÇ½ªÀ®ÀÓ¤Ï56¾¡84ÇÔ3Ê¬¤±¤Î6°Ì¡£