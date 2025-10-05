»Ë¾å½é¤ÎÄÁ»öÈ¯À¸¡ª¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Í¸¶¤¬14¾¡ÌÜµó¤²¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£¤È2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡Ê¬¤±¹ç¤¦
¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯5¡½2¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥×¥íÌîµå»Ë¾å½é¤ÎÄÁ»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿5Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤¬6²ó1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡£º£µ¨14¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤È¤È¤â¤ËºÇÂ¿¾¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤ÏºòÇ¯¤ÎºÇÂ¿¾¡¤âÆ±¤¸Æó¿Í¤ÇÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£¿ô»ú¤âÆ±¤¸14¾¡¡£º£µ¨ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤¿Î¾·³¤Î¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¤¬¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¤ËÊ£¿ô¤ÎÅê¼ê¤¬ºÇÂ¿¾¡¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï30ÅÙ¡Ê3¿Í5ÅÙ¡¢2¿Í25ÅÙ¡Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ï88¡¢89Ç¯¥»¡¢97¡¢98Ç¯¡¢10¡¢11Ç¯¥Ñ¤È¤¢¤ê¡¢º£µ¨¤Ç4ÅÙÌÜ¡£¤Þ¤¿¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Æ±¤¸Åê¼êÆ±»Î¤ÇÊ¬¤±¹ç¤¦¤Î¤Ï¥×¥íÌîµå½é¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
